Történelmi városnézés Érsekújvárban

Érsekújvár önkormányzati honlapján a város vezetése arról is tájékoztatja a lakosokat, hogy Strba Sándor helytörténész, akinek Érsekújvárról szóló történelmi trilógiáját lapunkban is bemutattuk, izgalmas városnéző sétákat tervez az érdeklődőknek. Gróf Lajos történelemkutató az érsekújvári erőd történetét tárja fel a város történelme iránt érdeklődő közönségnek. Interaktív játékokat is terveznek a város múltja iránt érdeklődő fiataloknak.(szaz)

