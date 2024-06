Történelmi pillanat Kisújfalun: minden testvértelepülésüket egyszerre látták vendégül

A magyarországi Mezőfalva, Budaörs és Tahitótfalu, továbbá a délvidéki Tóthfalu küldöttségét Geri Valéria, Kisújfalu polgármestere és Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke köszöntötte. „A korábban kötött együttműködési szerződéseket megerősítettük, és kibővítettük az együttműködési területeinket az ünnepi önkormányzati ülésen. Ez volt az első alkalom, amikor az öt testvértelepülés képviselő-testülete egyszerre találkozott. A vendégek között voltak olyanok is, akik még sosem találkoztak egymással, így most alkalmuk nyílt arra, hogy megismerkedjenek, tapasztalatot cseréljenek. Megegyeztünk abban, hogy a közeljövőben is együtt szeretnénk pályázni. Többen is megkérdezték, mire jó a sok testvértelepülés. Én mindig azt mondom, hogy ennek igazából a lakosok, a civil szervezetek és a művészeti csoportok látják hasznát. Egymás között kiépítik a kapcsolatot, a népi táncosok elmennek Budaörsre koreográfiát tanulni, majd fellépnek a tanultakkal Mezőfalván, a kórusaink kórustalálkozón vesznek részt, a gyerekek táborozhatnak” – tájékoztatta lapunkat a határon túli együttműködés konkrét hozadékairól Geri Valéria. A rendezvény keretében délelőtt labdarúgótornát rendeztek, amit Köbölkút csapata nyert, és egy mezőfalvi versenyző lett a gólkirály. A főzőversenyen öt csapat mérte össze erejét, a vadásztársaság tagjai három kondérban főztek, megajándékozva ezzel a vendégeket. Sajnos a babgulyásukat nem tudta értékelni a zsűri, mivel az utolsó cseppjét is kikanalazták a vendégek. A zsűri gombás vaddisznógulyást, csülkös pacalt értékelt, első helyezett lett Tahitótfalu csülkös pacalgulyása és különdíjat kapott Farkas Gyula. A legfinomabb étel főzője különleges ajándékot kapott, Vajdaságban Tóthfaluban öt személyt ingyen vendégelnek meg három napon át. A fesztiválon a három vendégtelepülésről több mint hatvan látogatót fogadtak. A nagy találkozó megvalósulásához 16 518,75 euró támogatást kaptak a szervezők, ebből az összegből az európai regionális fejlesztési alapból 13 215 eurót. A komáromi Europe Direct tájékoztató sátrában a rendezvény résztvevőit készséggel tájékoztatták az uniós tagállamokról, projektekről, fejlesztésekről. A tájház értékeit is megtekinthették a vendégek, az udvaron helyi termék fesztivál és számos családi program zajlott. A helyi óvodásokon és alapiskolásokon kívül a délutáni műsorban bemutatkozott a Rozmaring tánccsoport, Márti asszonyai, a budaörsi Széltánc és a Téka zenekar, valamint a Stampay János Alapiskola tehetségei, és nagy sikert aratott Mezőfalva néptánccsoportja, az Ösztövér. A falu fejlődéséért díjat Mátyás Etelka vehette át a közösség javára végzett áldozatkész munkájáért. A polgármesteri kitüntetések kapcsán Geri Valéria kitért az április 2-i eseményekre, amikor Bernáth Péterék mindkét családi háza leégett, nem messze a faluháztól. „A régebbi és az újabb házhoz a helyi tűzoltószervezet tagjai néhány perccel a bejelentés után érkeztek. Ám a késői bejelentés miatt a tűz akkorra már a második égési fázisban volt. Segítségükre jöttek a hivatásos tűzoltók. Az erős szél ellenére sikerült meggátolni a tűz átterjedését a szomszédos házakra. Láttam nagyon sok bátor lakosunkat, aktív és egykori önkéntes tűzoltót, akik mentették, amit még menteni lehetett. Bátran mondhatom, ők községünk hősei. Él még bennünk az összefogás, az önzetlen segítségnyújtás szándéka. Saját testi épségüket veszélyeztetve tették a dolgukat, egymást vállvetve oltották a tüzet elszántan, bátran és okosan. Büszkék vagyunk rájuk. Nagy szerepe van a mindennapi életünkben a bajtársiasságnak. Minden közösségnek van mit tanulni, hiszen a községünk is csak együtt, egységesen erős” – hangsúlyozta Geri Valéria a polgármesteri díj átadásakor. Az elismerést az önkéntes tűzoltószervezet tagjai vették át, köztük Balogh Gyula, Balogh Péter, ifj. Búcsi László, Porubszky Zoltán, Kugyelás Norbert, Fodor Viktor, Fodor Péter, Moravčík Mariann. ifj. Mátyás László, ifj. Kuchár László, Takács Árpád, ifj. Farkas Gyula és Kozák Erik. A rendezvényt Szőcs Liza és Tóth Máté koncertje, majd a HU-ROCK együttes műsora tette teljessé, az estet a Dimanzió zenekar kíséretében táncmulatsággal zárták.