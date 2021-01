Tömeges elbocsátás az AT&T-ben: március végéig 450 embert küldenek el

Pozsonyban és számos más nagyvárosban, Kassán is domináns pozíciót töltenek be a munkaerőpiacon az IT-, vagyis az informatikai és a telekommunikációs vállalatok. Az alkalmazottak számát tekintve Kassa legnagyobb informatikai cége a németországi T-Systems áll a ranglista élén, jelenleg csak Kassán mintegy 4 ezer embert foglalkoztat.

Álomállás volt

Második helyen mintegy 1000 alkalmazottal az amerikai AT&T szerepel, a cég elsősorban más nagyvállalatok cloud (felhő) rendszereinek menedzselésével, mobilhálózatainak irányításával, illetve globális megosztó központjainak fejlesztésével foglalkozik. Az elmúlt évek során kimondottan jól teljesített, kiterjedt ügyfélhálózata van a tengerentúlon, így több munkatársa éjjeli műszakban dolgozik. Mivel kecsegtető kereseti lehetőségeket kínált, a szakképzett álláskeresők egyik fő célpontjává vált. 2002 óta működik Szlovákiában, jelenleg Pozsonyban és Kassán van központja, összességében mintegy 4 ezer hazai szakembert foglalkoztat. Most azonban olyan hírek keltek szárnyra, melyek szerint rövidesen több alkalmazottól megválnak.

Váratlan üzenet

A vállalat kassai kirendeltségének egyik neve elhallgatását kérő munkatársa szerint már múlt év novemberében felvetette a cég vezetése a tömeges elbocsátások lehetőségét, de mivel Szlovákiában több ezer embert foglalkoztatnak, senki sem hitte, hogy a leépítés első hullámát Kassán, egy teljes részleg felszámolásával kezdik. „November közepén volt az első cégen belüli kommunikáció, mely szerint az AT&T egy részét az indiai Infosys veszi át. A módosítást titokban, az ügyfelek tudta nélkül tervezték. Néhány nappal később, november 23-án az alkalmazottak megkapták az első hivatalos körlevelet, melyben a vezetés bejelentette a tömeges elbocsátás lehetőségét. Konkrét pozíciókról ekkor még szó sem volt, sőt, azt ígérték, hogy a munka törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok értelmében mindenki kellő támogatást kap, szükség esetén pedig új pozíciókat kínálnak fel” – nyilatkozta az Új Szónak a vállalat egyik munkatársa, akitől megválnának.

Az AT&T országosan mintegy 4 ezer embert foglalkoztat. Március végéig Kassán 150, országosan közel 450 ember elbocsátását tervezik.

Novemberben szóltak

A szerkesztőségünkhöz eljuttatott belső levelezésből kiderült, az AT&T vezetése a globális piac és a felhasználók igényeinek gyors változásával magyarázta a cégen belül történő átfogó változásokat. „A munkahivatalt felvilágosítottuk a változásokkal összefüggő munkaerőpiaci hatásokról. Azt, hogy melyik részlegek érintettek, ebben a pillanatban nem tudjuk, azt viszont igen, hogy az AT&T két szlovákiai kirendeltségében az állások 12 százaléka van veszélyben. A leépítésbe tartozók első csoportját 2021 januárjában fogjuk értesíteni, a továbbiakat pedig februárban és márciusban” – olvasható a vállalat vezetése által, november 23-án kiküldött körlevelében. Lapunk informátora szerint az egészben az a legbosszantóbb, hogy míg a hírek közlésekor mindenkinek segítséget ígértek, és a vállalat belső rendszerében több üres pozíciót is feltüntettek, január elejétől szinte egyetlen szabad pozíció sincs a belső rendszerben, sőt, az elbocsátás első hullámba besoroltak mindössze két napot kaptak arra, hogy döntsenek.

Kéthavi lelépő

„Két lehetőséget kaptunk a vezetéstől: vagy elfogadjuk az elbocsátást és április 1-jével egy havi extra fizetéssel távozunk, vagy közös megegyezéssel távozunk a cégtől, s így április elsején nem egy-, hanem kéthavi fizetésünknek megfelelő végkielégítéssel lépünk ki. Egyik sem ideális, hiszen bármelyiket is választjuk, új munkát kell keresnünk. Nagyon szomorú odabent a hangulat, pedig így is kevesen járunk be, a koronavírus miatt rengetegen otthonról dolgoznak. Ilyen híreket senki sem várt, vannak olyan kollégák, akik 8–12 éve dolgoznak a cégben, vagy egyedül nevelik a gyermekeiket, de nekik is menniük kell. Sajnos nem tudni azt sem, hogy a következő körben ki marad és ki megy. Nagyon nehéz most az IT-n belül elhelyezkedni, mindenhol 3-5 évnyi gyakorlatot és annyi szakmai ismeretet kérnek, amit egy ember képtelen magába szívni. Nehéz lesz új munkahelyet találni a szakmánkon belül” – panaszolta a fiatalember.

Több száz munkás

Mária Hrehová, a munka-, szociális- és családügyi hivatal (ÚPSVaR) munkatársa lapunk telefonos megkeresésére megerősítette, hogy egy, a telekommunikációs szférában működő nagyvállalat valóban tömeges elbocsátásra készül. „Az ÚPSVaR-hoz eljuttatott bejelentés alapján az egyik telekommunikációs cég 2020. november 20-i tájékoztatása szerint 2021. április 1-ig egy nagyobb volumenű tömeges elbocsátásra készül, az adott vállalatban összesen 439 állás van veszélyben” – közölte lapunkkal Hrehová. Az ügyben megkerestük a cég kassai vezetőit, köztük az emberi erőforrásokért felelős Maria Grezdovát is, eredménytelenül. Kérdéseinket az AT&T központi kommunikációs osztályához is eljuttattuk, de lapzártáig tőlük sem kaptunk választ. Úgy tudjuk, hogy a cég kassai kirendeltségén 150 embertől szeretnének megválni, országosan pedig 439 munkahelyet számolnak fel.