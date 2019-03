Többszázezer eurós iskolakonyha-fejlesztés Komáromban

Háromszázezer euróból belső felújításokat végzenek, 100 ezer eurót pedig új berendezésék vásárlására fordítják. Az elmúlt hetekben felmérték, az egyes helyeken melyek a legszükségesebb feladatok. A kivitelezéssel a Comorra Servis városi céget bízták meg, a munkálatokat július-augusztusra időzítik.

A felújítások régóta esedékesek, a város több mint egy évtizede nem invesztált az iskolakonyhákba, amelyek mára eléggé elhanyagolt állapotba kerültek. Az terjesztő Ondrej Gajdáč alpolgármester rámutatott, hogy az egyébként is szükséges beruházásokhoz a végső lökést az a januárban életbe lépett törvénymódosítás adta. Ennek értelmében januártól az iskolaköteles óvodások, szeptembertől pedig valamennyi alapiskolás ingyenes étkeztetésre jogosult. Ebből adódóan az étkezők száma 3500-ről várhatóan mintegy ezerrel megemelkedik, amire nem elég a meglévő kapacitás. Jelenleg 5 iskolakonyhát üzemeltet a város, és főznek az örsújfalui óvodában is. A tervek szerint szeptembertől megnyitnák a Rozmaring utcai alapiskolában a konyhát, ahol jelenleg csak ételkiadás van. Ondrej Gajdáč elmondta, az iskola építésekor terveztek konyhát is, a helyiség ki lett alakítva, de főzni soha nem főztek ott. Tehát most tulajdonképpen csak be kell rendezni.

További változást jelent, hogy a város ismét az iskolák közvetlen irányításába utalja az iskolakonyhákat. A konyhák 2002-ben kerültek a városi hivatal alá, abból a megfontolásból, hogy központilag oldják meg az alapanyagok beszerzését, amitől megtakarítást reméltek. A modell azonban nem igazán vált be, rugalmatlanabb lett a rendszer és a minőség is romlott. Ezért már régebben is felmerül, hogy vissza kellene adni az iskolák kezelésébe a konyhákat. A régi-új modell leghamarább 2020. január elsejével léphet életbe, mivel az oktatásügyi minisztériumnak kell jóváhagynia a változtatást, ami január elsejéhez kötött.

Az ingyen ebéddel kapcsolatban elhangzott, hogy az állam az alapanyagok árához járul hozzá ebédenként és diákonként 1,20 euróval. A konyhák üzemetetését, az alkalmazottak bérét továbbra is a város állja a részesedési adókból befolyó pénzből. Komáromban tavaly ez az összeg 675 ezer eurót tett ki. Az óvodákban a napi étkezés 1,19 euróba, az alsó tagozaton 1,01, a felső tagozaton 1,09 euróba került. Szeptembertől sem lesz azonban teljesen ingyenes sem az utolsó éves óvodások, sem az alapiskolások számára, a város a szülőktől ebédenként 10 cent hozzájárulást kér, ami 20 munkanapra 2 eurót jelent majd.