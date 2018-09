Több utat is újraburkoltak Királyhelmecen

Királyhelmec | Kevesebb helyen kátyúztak, de több útszakasz is új burkolatot kapott a csatornázási munkák miatt.

„Az úthibák ideiglenes javítása felesleges kiadás lett volna, ugyanis a csatornázás befejeztével az utak egy része új burkolatot kap. Ugyan a közel 20 millió eurós beruházást a Kelet-szlovákiai Vízgazdálkodási Vállalat (Východoslovenská vodárenská spoločnosť) csak 2019 szeptemberében fejezi be, de egyes helyeken már az utakat is felújították” – mondta Balogh Csaba hivatalvezető. A város kijavíttatta a legrosszabb állapotban lévő szakaszokat. Az óvoda egyik részlegének felújításakor a közeli felhajtóra új aszfalt került, és néhány helyen kijavították az úthibákat. A lakosoktól kedvező visszajelzéseket kaptak, miután a kertövezetben levő utak egy részére szilárd burkolatot fektettek. A csatornázás során felszedett aszfalt újrahasznosítására ugyanis most volt lehetőség, az őrleményt feldolgozták a közterület-fenntartó vállalat munkatársai. A hivatalvezető azt mondta, a munkát addig szeretnék folytatni, amíg az időjárás engedi, illetve amíg kapnak az újrahasznosítható aszfaltból.

Nemrég a közigazgatásilag Királyhelmechez tartozó Fejszésre vezető út kb. 1,5 kilométeres szakaszára is új burkolat került, ezt Kassa Megye Önkormányzata koordinálta és finanszírozta. Korábban a település vezetése szerette volna felújítani a Fejszés belterületén lévő utakat is. Ehhez a kb. 10 ezer euró költséggel elvégezhető fejlesztéshez 8 ezer euró állami támogatást is kaptak, de a terveket nem sikerült megvalósítani. Nem sokkal ezután ugyanis kiderült, hogy a fejszési ingatlanok jelentős részének a tulajdonjogi viszonyai rendezetlenek. A városvezetés semmiképp sem szerette volna, hogy közpénzből magántulajdonban lévő földterületeken végezzék el a munkálatokat, majd később a bíróságon kelljen bizonyítani igazukat. Az elnyert támogatást ezért inkább nem használták fel, hanem visszautalták.