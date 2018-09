Több pénz jut a projektekre Nagykaposon

Nagykapos | Idén hat olyan projekt megvalósítását támogatja az Ung-vidéki település, melyekre a pályázók a Copus: Város gyermekeinknek felhívás keretében igényeltek hozzájárulást.

Nagykapos vezetése ebben az évben rendhagyó kezdeményezéssel állt elő. Tavasszal pályázatot hirdetett olyan közhasznú projektek számára, amelyek önkéntes munka formájában valósulnak meg, és amelyeknek a célja a helyi közösségek – elsősorban a gyerekek és a fiatalok – életszínvonalának növelése. A Copus: Város gyermekeinknek felhívásra civil szervezetek, oktatási-nevelési intézmények és egyházi szervezetek is pályázhattak. Egyebek mellett támogatást kérhettek a közterek, a játszóterek és a sportpályák megszépítéséhez, illetve bármely olyan tér létrehozásához, ahol a gyerekek kreatívan és aktívan tölthetik el az idejüket. A felhívás keretében ugyanakkor táborokat, találkozókat és oktatást is lehetett szervezni a legkisebbek és a fiatalok részére. A felhívás részleteiről az érdeklődők pontos tájékozatást találhattak a város honlapján, ahonnan az összes szükséges dokumentumot is letölthették. A beadási határidő augusztus 31. volt, az elképzelések megvalósítására a város a kötségvetésében 10 ezer eurót különített el.

Petrikán Péter, Nagykapos polgármestere lapunknak elmondta, a felhívásra összesen hat pályamű érkezett. A gimnázium sportpálya kialakításához, a szlovák óvoda szülői szövettsége közlekedési tanpálya felszereléséhez, a szabadidőközpont minigolfpálya létrehozásához, a gyermekotthon pedig a játszótere felújításához kért támogatást. A speciális iskola és a szlovák alapiskola játszó- és pihenőpark kialakítaśahoz igényelt hozzájárulást. Ezeknek a projekteknek az összértéke meghaladta a rendelkezésre álló 10 ezer eurót, ám az önkormányzat úgy hatozott, változtat a támogatás rendszerén. Mivel minden tervet támogatásra méltónak talált, és azt sem szerette volna, hogy a költségvetéseket a pályázók megkurtítsák, a legutóbbi tanácskozáson a pénzügyi keretet több mint 14 ezer euróra emelte. A projekteket a kiírás szerint november végéig meg kell valósítani, az ezekkel kapcsolatos elszámolásoknak pedig legkésőbb az év végén meg kell történniük.