Több mint egy hónapnyi csapadékmennyiség zúdult Komáromra

Keszegh Béla (független) polgármester lapunknak elmondta, 97 mm-nyi eső esett szerda késő délután. Emellett megosztott még egy beszédes adatot is. A Vág melletti tisztítóállomás műszerei szerdán 76 ezer köbméternyi csapadékvizet mértek. Érdemes ezt a számot összevetni egy másik adattal. Június első napjától egészen 25-ig ugyanis összesen 56 ezer köbméter víz folyt keresztül ugyanezen a rendszeren. Kijelenthető tehát, hogy másfél óra alatt nagyjából több mint egy teljes hónapnyi csapadékvizet kezelt a tisztítóállomás. A polgármester szerint érthető, hogy a csatornahálózat bizonyos kritikus, alacsonyabban fekvő pontokon nem bírta ezt a terhelést. Voltak olyan helyszínek, ahol korábban nem igazán volt probléma az esőzésekkor, most viszont ott is gondok adódtak, például az Eötvös utcán.

A vízgazdálkodási vállalat, a városi rendőrség és az önkéntes tűzoltóegységek folyamatosan dolgoztak este és napnyugta után is. Az állami rendőrök és a hivatásos tűzoltók is ugyanígy kivették a részüket a munkából. Utóbbiak egy esetben egy elöntött családi házból hoztak ki egy gyermeket. Összességében azonban nem történt személyi sérülés.

Keszegh Béla szerda este rendkívüli állapotot jelentett be telefonon az illetékes szervnek, amit ezt követően hivatalos dokumentáción keresztül is megtett a Komáromi Járási Hivatal irányába. Ez az előfeltétele annak, hogy az anyagi kárt szenvedett lakosok kártérítésért folyamodhassanak majd a belügyminisztériumtól. Az ehhez szükséges tudnivalók elérhetőek lesznek a város honlapján.