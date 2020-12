Több járásban tilos a templomlátogatás

Központilag ugyan sem a válságstáb, sem a kormány nem tiltotta be az istentiszteleteket és a szentmiséket, ugyanakkor a regionális közegészségügyi hivatalok járási szinten több régióban sem engedélyezik a karácsony alatt a templomok, imaházak látogatását.

Nyitra/Vágsellye/Aranyosmarót/Érsekújvár/Komárom | Központilag ugyan sem a válságstáb, sem a kormány nem tiltotta be az istentiszteleteket és a szentmiséket, ugyanakkor a regionális közegészségügyi hivatalok járási szinten több régióban sem engedélyezik a karácsony alatt a templomok, imaházak látogatását.

Keddtől a rendelet visszavonásáig nem látogathatók a templomok a Nyitrai, Vágsellyei, az Aranyosmaróti és Nagykürtösi járásokban. Az ünnepi szentmiséket, beleértve az éjféli misét is, online közvetítésekkel pótolják a Közegészségügyi Hivatal szakértőinek a javaslatára. Érsekújvárban kis létszámban továbbra is látogathatók a templomok. A plébániatemplomban december 24-én 24 órakor lesz szentmise magyar nyelven. December 25-én, 26-án és 27-én 7 órakor, 8.30 órakor lesz magyar szentmise. A Ferenc-rendi templomban december 24-én 11.30 és 22 órakor is lesz szentmise magyar nyelven, hogy kisebb csoportokban érkezzenek a lakosok. December 25-én 10 és 11.30 órakor lesz magyar szentmise. December 26-án 10 és 15.30 órakor tartanak szentmisét a magyar híveknek. A ferences testvéreknél december 27-én 10 és 17 órakor lesz magyar szentmise. Az Érsekújvári Református Egyházközség december 24-én 16 órakor ünnepi istentiszteletet tart a 65 évnél idősebbek, és 18 órától a 65 évnél fiatalabb hívek részére. December 25-én 9 órakor úrvacsorával egybekötött istentisztelet lesz a 65 év felettiek és más veszélyeztetett lakosok részére, majd 11 órakor a 65 évnél fiatalabbak részére. December 26-án 9 órától lesz ünnepi istentisztelet, és az év utolsó napján 16 órától évzáró istentiszteletet tartanak a 65 év felettiek, 18 órakor a fiatalabbak részére. Január 1-jén az ünnepi hálaadó istentiszteletet 9 órakor tartják.

A Komáromi járásban a járványhelyzet romlása miatt a Közegészségügyi Hivatal rendelkezései szerint semmilyen misét, így a református istentiszteletet sem lehet megtartani. Csicsó, Füss és Kolozsnéma református lelkipásztora, Lévai Attila érdeklődésünkre elmondta, hogy ő előre fel fogja venni az általa tartott és már betervezett istentiszteleteket, majd azokat saját YouTube-csatornáján, valamint a gyülekezetei Facebook-csoportjában tervezi nyilvánosságra hozni. December 25-én például reggel osztja meg az aktuális videót a hívekkel, akiket arra kér, készítsenek be maguknak otthonra kenyeret és bort is, hogy amikor a liturgiában a kenyér- és a borvételhez érnek, akkor mindenki magához tudja venni ezeket a szentjegyeket. Tudomása szerint a járásban más lelkészek is a világháló segítségével lépnek kapcsolatba a hívőkkel, akár előre rögzített, akár élőben közvetített videókkal. Ugyanakkor mások, például a tanyi lelkipásztor ki fogja nyomtatni az ünnepi prédikációit, s külön-külön juttatja majd el azokat a híveknek. Információink szerint azokban a járásokban, ahol a misék megtartása nem esik járványügyi tiltás alá, az ünnepi református istentiszteletek a hívők fizikai jelenlétében fognak lezajlani.

(szaz, vp)