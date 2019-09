Tiltakoznak a Vág-híd állapota miatt

A Vág-híd Komárom egyetlen északi bejárata, a képviselők határozatban foglalták össze a kifogásaikat.

„Bizonytalan, mi történik később a híddal, mivel inkább politikai jellegű megnyilvánulások vannak. Nem látjuk egyelőre, mi lesz a megoldás”

– mondta a határozat előterjesztésekor Keszegh Béla (független) polgármester.

A dokumentumban tételesen felsorolják azokat a halmozódó problémákat, amelyeket közvetlenül a híd állapota okoz. Különösen sok gondot jelentenek a részleges útlezárással és a kerülőút kijelölésével kapcsolatos hiányosságok, még hiányoznak a közlekedési jelzőtáblák, közben viszont a 15 tonnás súlykorlátozást elvileg már bevezették.

Ugyancsak aggodalomra ad okot, hogy késik a szerkezet alátámasztása. Egyébként a hidak állapotát mérő hetes skálán a komáromi jelenleg a hatos minősítés alá esik, a munkálatok nagyon időszerűek lennének. Andruskó Imre (Híd, MKDSZ) azt szerette volna megtudni, konkrétan kikkel tárgyalt a város eddig, s hogy mekkora pénzösszegre lenne szükség a helyzet rendezéséhez. Keszegh Béla szerint a szlovák közútkezelővel már kétszer is egyeztettek, de volt már találkozó a komáromi városházán minden érintett szerv részvételével.

Az ügyben levélben keresték meg Érsek Árpád (Híd) közlekedésügyi minisztert, aki azonban nem reagált a város felvetéseire. A polgármester konkrét összeget azért sem tudott mondani, mert még a tulajdonjogi viszonyok is tisztázatlanok. A határozatot végül 19 igennel elfogadták, 4 képviselő nem szavazott. A dokumentumot a a híd karbantartója, a Szlovák Útkezelő Vállalt mellett több intézményhez is eljuttatják.

Azbesztügy

Nagyobb vitát váltott ki a tanácskozáson az ún. azbesztügy. Az önkormányzat áprilisban felszámolt egy illegális telepet a városban. A romhalmaz egy része azbesztet is tartalmazott, amelynek mozgatására a bontást végző cégnek nem volt engedélye. A történtekre akkor Bósza János figyelmeztetett, aki most is felszólalt és támadta a városvezetés lépéseit. Feszty Zsolt, Korpás Péter (mindketten függetlenek) és Bauer Ildikó (MKP) képviselő kezdeményezte, hogy az ügyet Csintalan Miklós főellenőr vizsgálja ki. Keszegh Béla elmondta, a kivizsgálás tényszerű lesz, részéről pedig azt tartja fontosnak, hogy megszüntettek egy problémagócot, s az az öt gyerek, aki ott élt, ma már intézetben nevelkedik.

Féléves gazdálkodás

Az ülésen szó volt a város, valamint a városi szervezetek első féléves gazdálkodásáról is. Komárom 3 millió euró pluszbevétellel zárta ezt az időszakot. Ezzel kapcsolatban Andruskó Imre kifogásolta, hogy ilyen mérlegnél miért kell csökkenteni a város alkalmazottainak bérét. Keszegh Béla szerint a városvezetés egyrészt régóta halogatott problémákkal néz szembe, másrészt pedig a kormány intézkedései sem kedveznek az önkormányzatoknak, emiatt minden centnek megvan a helye.