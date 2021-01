Tesztelések a párkányi régióban

Ha van elegendő teszt, akkor a máshonnan érkezőket is kiszolgálják. - A szerző felvétele

A Párkány környéki polgármestereket kérdeztük a hétvégi tesztelések időpontjáról és helyszínéről. Van, ahol csak szombaton, van, ahol szombaton és vasárnap is szűrnek majd.

Párkány vonzáskörzetében egyes településeken este nyolcig is lehet majd szűrésre menni, szombaton és vasárnap is, míg másutt csak szombaton lesz tesztelés. Néhány község tesztelési központ lesz, mert a környékbeli kisebb falvak lakosait is ők fogadják majd.

Kőhídgyarmaton az óvoda épületében tesztelnek, szombaton reggel nyolctól este nyolcig, vasárnap reggel nyolctól délután négyig.

Helembára várják a garamkövesdieket is – tesztelés Helembán a kultúrházban szombaton és vasárnap is, reggel nyolctól este nyolcig. Ebédszünet tizenkét órától délután egyig, vacsoraszünet öttől este hatig. Izrael Gergely polgármester azt ajánlja, a helembaiak inkább szombaton, a garamkövesdiek inkább vasárnap menjenek a szűrésre.

Szőgyénben folyamatosan két csapat tesztel majd a kultúrház színháztermében, szombaton reggel nyolctól este hétig, vasárnap reggel nyolctól délután kettőig.

Bényben, Kremmer Szabolcs polgármester tájékoztatása szerint csak vasárnap lesz tesztelés, mégpedig a kultúrházban, reggel nyolctól délig és délután egytől este hétig.

Kéménden csak szombaton lesz tesztelés, mégpedig a községházán, reggel nyolctól este hatig, ebédszünet déltől egyig. Páld és Kisgyarmat lakosságát szintén Bénybe illetve Kéméndre várják tesztelésre.

Köbölkúton szombaton és vasárnap is tesztelnek, reggel kilenctől este fél nyolcig, a kultúrházban. Két csapat dolgozik majd folyamatosan, Köbölkútra várják Sárkány és Gyiva lakóit is.

Bélán főképp csak a helyi lakosokat tesztelik le, mert pici falu, nagyon sok az idős ember és a járványhelyzet miatt Párkány felé is gyér a buszközlekedés. A községben szombaton lesz a tesztelés a kultúrházban, reggel nyolctól este nyolcig.

Bajtán csak szombaton tesztelnek, mégpedig a kultúrházban, reggel héttől este hétig – déltől egyig ebédszünet.

Ipolyszalkán két csapat tesztel majd és csak szombaton lesz szűrés, a sportcsarnokban, reggel héttől este kilenc óráig. A lelédi lakosoknak azt ajánlják, hogy Ipolyszalkán vagy Párkányban teszteltessék magukat.