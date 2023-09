Terv szerint haladnak az útfejlesztések (KÉPEK és VIDEÓ)

Ekecs

Ekecs és Apácaszakállas határán bicikli út épül egy körülbelül 300 méteres szakaszon. A benzinkúttól indulva, az mögött elhaladva az Arany János Alapiskola felé haladtak a munkálatok. Az iskolánál végződő korábbi bicikliút bekötéséhez az utóbbi napokban érkeztek. Párhuzamosan haladnak a tereprendezési munkálatok is, melynek folytán az új út nyomvonalából korábban kiásott nagy földkupac és az odahordott aprókavics- és homokhalmok is fokozatosan eltűntek. Ez szakasz köti majd össze a régi biciliutat a Nyárasd felé tartó 561-es főúttal, az építkezés az előzetes tervek szerint szeptember végéig fejeződik be. Polák László, Ekecs polgármestere elmondta, hogy a beruházás a Leader vidékfejlesztési program keretében valósult meg. A jelenlegi pénzügyi merítés egy többéves folyamat eredménye, amihez még hozzá tartozik három darab elektronikus sebességmérő, melyeket a faluba vezető három úton, a helységnév-táblák környékére helyeznek majd ki. A 300 méteres bicikliút összköltsége 80 000 euró volt és csak azok pályázhattak rá, akiknek már volt érvényes építkezési engedénye a kívánt területre. A helyi újfejlesztés azonban itt még nem fejeződik be. Már most tervezik a folytatást, ami Apácaszakállason keresztül, a Nyárasd felé tartó főút bal oldalán egészen a falu végéig tart majd, onnan pedig az autóút jobb oldalán halad tovább egészen a nyárasdi hídig, ami Ekecstől mintegy 3,5 kilométerre található. A bicikliút legújabb szakasza a játszótér mellett halad el, melynek bővítését a minisztérium már jóváhagyta és a pénzösszeg is rendelkezésre áll. A bővítését célzó 45 000 eurós projekt azonban a közbeszerzés miatt még mindig késik. A faluvezetés bízik abban, hogy jövő tavaszra ez is elkészül.