Telt ház a magyar napközis táborban és a magánóvodában

Juhász Zsuzsa, a járási székhely egyetlen magyar alapiskolájának a főnevelője elmondta, a vírushelyzet miatt a hagyományos napközis táborban idén elmaradnak azok a kirándulások, melyekre autóbusszal szállították volna a gyerekeket. Az óvintézkedések ellenére rendkívül változatos, gazdag programmal várják az alsó tagozatos tanulókat.

Életmentés és elsősegélynyújtás

Csütörtöki látogatásunkkor Dreška Erzsébet, az oktató kórház egészségügyi nővére, egykori gyorsmentős, valamint Paluk Erzsébet ma is a mentőszolgálatban dolgozó egészségügyi nővér tartott előadást és elsősegély-tanfolyamot a gyerekeknek. Dreška Erzsébet arra figyelmeztette a gyerekeket, hogy sose hívják fel szórakozásból a fontos telefonszámokat. „Előfordulhat, hogy otthon vagytok apuval, vagy anyuval, esetleg a nagyszülő vigyáz rátok, és valamelyikük váratlanul rosszul lesz, elájul, vagy leesik a létráról. Ti is tudtok segíteni, ha azonnal hívjátok a mentőszolgálat 155-ös segélyhívószámát. Nem kell segítségért kiabálni a telefonba, hanem bemutatkozni és megadni a pontos lakcímet, hogy mielőbb megérkezzen a segítség” – hangsúlyozta Dreška Erzsébet. A gyerek különféle elsősegély-nyújtási technikákat sajátítottak el. Megtanulták, mi a teendő, ha valamelyik iskolatársuk elájul, vagy a tanáruk szorul segítségre, és elmesélték saját élményeiket, kisebb-nagyobb baleseteiket. Megtanulták, hogy a legfontosabb a nyár folyamán a megelőzés, az óvatosság és az egymásra figyelés. A július 1-jén induló napközis tábor negyvenkét résztvevője a délutánt a játszótéren töltötte, kedvükre kriketteztek és tollaslabdáztak.

Táncház és íjászat

Az iskolai táborban naponta 7.30-tól 16 óráig foglalkoznak a gyerekekkel az alsó tagozatos pedagógusok és a nevelőnők. Pénteken mese délelőtt, kézimunkázás, délután történelmi séta és fagyizás várt rájuk Érsekújvárban. Jövő hétre harminc alsó tagozatos tanulót jelentettek be a szülők a napközis táborba. Az első héten a háromnapos tábor 25, második héten 65 euróba kerül, a részvételi díj tartalmazza a napi háromszori étkezést, a belépődíjakat és a kézműves foglalkozások anyagköltségét. Juhász Zsuzsa elmondta, hétfőn táncházat tartanak az iskola tornatermében és lesz kincskeresés, számháború az iskola parkjában. A hét következő napján ellátogatnak a Zmeták Ernő Művészeti Galéria alkotó délelőttjére, majd íjászkodnak. A hét derekán megismerkednek az egyik apuka jóvoltából a barlangászat titkaival, és kötélpályán, akadálypályán próbálhatják ki rátermettségüket a testnevelő tanárral. A hét másik felében ellátogatnak a gokard pályára és a Sziget parkerdőbe, és kiállítás nyílik a hét folyamán készített kézimunkákból. Elsősorban a dolgozó szülők igényelték a gyerekek nyári iskolatáborában való részvételét, tudtuk meg a pedagógusoktól, de azokat az érdeklődőket sem kellett elutasítaniuk, akiknek a szüleik nem dolgoznak. Több szempontból is rendhagyónak mondható az idei tábor, tudtuk meg a szülőktől. Zsuzsanna, a kis Olivér Tamás édesanyja elmondta, minden napot nagy izgatottan vár a kisfiú, és nem győzi mesélni az élményeit. Hihetetlen nagy örömmel tölti el a gyerekeket, hogy ismét közösségben, a társaikkal lehetnek.

Nyári nyitva tartás Csodaországban

Halász Ágota a Csodaország Polgári Társulás alapítója, a magán óvoda vezetője elmondta, mintegy húsz gyerek látogatja a központjukat, holott még az önkormányzati óvodák is üzemelnek július folyamán a városban. A családias bababarát központba 7 órától 15.30-ig fogadják a gyerekeket. A legtöbb óvodás érsekújvári, de akad olyan Zsitvabesenyőről érkező gyerek is, akit azért írattak be a szülők, mert a helyi óvodát felújítják. Az egyik kisfiút csak néhány órára hozták be a szülők, hogy ismerkedjen a környezettel. A többiek önfeledten lubickolnak a medencében, tologatják a játék-fűnyírót, vagy a kismotorokon nyargalásznak. A válsághelyzet miatt a magán intézményt csak júniusban nyithatták meg, ezért nem kizárt, hogy egész nyáron fogadják majd a gyerekeket.