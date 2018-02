Teljesen felújítják II. Rákóczi Ferenc szülőházát Borsiban

Borsi | A tőketerebesi járásbeli Borsiban (Borša) található Rákóczi-kastélyt teljesen átépítik. A magyar kormány összesen mintegy 1,6 milliárd forintot (5,12 millió eurót) különített el erre a célra. Erről Latorcai Csaba, a magyar kormányhivatal helyettes államtitkára tájékoztatott szerdán.

A község tulajdonában lévő kastély arról híres, hogy itt született II. Rákóczi Ferenc fejedelem (1676 -1735), a Rákóczi-féle szabadságharc (1703-1711) vezére.

Az átépítés két szakaszban valósul meg. Az első szakaszban a tetőt, a homlokzatot és a belső terek egy részét újítanák fel a költségvetés feléből, a második szakaszban pedig a többi részt.

A pénzt a Borsi község és a Teleki László Alapítvány által létrehozott II. Rákóczi Ferenc nonprofit szervezet számlájára fogják utalni. „Június végéig elkészül az átépítés végrahajtási terve” – mondta el a TASR hírügynökségnek Borsi polgármestere, Varga Anna Tünde. Kérdéses ugyanakkor, hogy a projektre írhatnak-e ki közbeszerzési pályázatot, a kérdést egy jogi cég vizsgálja. A munkálatok kezdési időpontja ennek a problémának a megoldásától függ – tette hozzá a polgármester.



Az átépítés hét emlékszobát, két konferenciatermet, egy esküvői termet, három korabeli műhelyt és egy kiállítótermet érint.

A 16. század második felében épült várkastély a többszöri felújítási kísérlet ellenére továbbra is rossz állapotban van. Az építményt 1945-ben államosították, majd iskolaként, szállóként és raktárként is működött. 1989 után a község tulajdonába került. Az első átépítés még a 80-as évek végén kezdődött, 1990-ben azonban a munkálatok leálltak. Csaknem egy évtizeddel később folytatódott a felújítás a szlovák és a magyar kormány, valamint az EU támogatásával, 2006-ban azonban a munka ismét félbeszakadt pénzhiány miatt. Az átépítés gondolata 2013-ban merült fel újra, ezt az akkori magyar és szlovák államfő, Áder János és Ivan Gašparovič is támogatta. Az eredeti elképzelés szerint a kastélyt 2016-ban, II. Rákóczi Ferenc születésének 340. évfordulóján nyitották volna meg.



A felújítást követően a tervek szerint egy nagyszabású kiállítást rendeznek be a kastélyban a fejedelem életéről és koráról. Egy átmeneti kiállítás már most is megtekinthető, melynek része II. Rákóczi Ferenc bölcsőjének replikája is.