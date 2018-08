Telekeladás okoz fejtörést Galántán

Galánta | A városnak még idén szüksége van az eladásból származó pénzre. A vevőnek élelmiszerboltot kellene építenie.

Egyelőre nem épül élelmiszerüzlet a járási székhely egyik legújabb lakónegyedében, Kolónai városrészben. A város egyik legnépesebb, újépítésű részén csak egy étterem és egy hotel van, egy vállalkozó élelmiszerüzletet és játszóteret építene. A képviselő-testület legutóbbi ülésén tárgyalt a terület eladásáról. A képviselők korábban nem hagyták jóvá a telek eladását, most újra terítékre került a javaslat. Felmerült, hogy közvetlen eladással, vagy nyilvános versenytárgyalás útján értékesítenék a területet. Több képviselő kérte, a szerződésben egyértelműen szögezzék le, hogy élelmiszerüzlet és játszótér épülhet a területen. Felmerült, hogy előzetes szerződéskötés után csak akkor adják el a parcellát a vállalkozónak, ha felépült a város területrendezési tervében is szereplő bolt. Bíró László képviselő megjegyezte, a közvetlen eladás gyorsabb a versenypályázatnál. Peter Paška polgármester arra is kitért, hogy a városnak még idén szüksége van az eladásból származó bevételre. „A város nem szabályozhatja, hogy egy magánterületen a területrendezési tervvel összhangban építkezzenek. Márpedig megvan a veszélye, hogy a versenytárgyalásra olyan érdeklődő is jelentkezik, aki nem fogja figyelembe venni a város érdekeit” – figyelmeztette a képviselőket Palya Gábor főellenőr. Hozzátette, szerinte is az a legjobb megoldás, ha jóváhagyják az üzleti tervet, majd az ingatlan megépítése után, a használatbavételi engedély kiadásával együtt eladják a telket.



Az elfogadott határozat értelmében a hónap elején meghirdeti a város a pályázatot, amelyet szeptember elején értékelhetnek ki. A nyertesnek a szerződéskötés után számított öt napon belül kell kifizetnie a vételárat. Az építkezés idejére a város bérbe adja a telket a sikeres pályázónak, és ha elkészült az épület, eladják a területet.