Teherhíd kötheti össze Párkányt és Esztergomot

Az infoesztergom.hu beszámolója szerint a tízéves jubileum kapcsán ismét terítékre került egy komáromihoz hasonló teherhíd építése, mely Párkányt és Esztergomot kötné össze. Az átkelő a teherkomp helyén épülhetne meg. Erről Völner Pál magyar országgyűlési képviselő beszélt, aki szerint a híd megépítése a régió közlekedési fejlesztésének következő lépése lehet. Megvalósításához viszont nélkülözhetetlen lesz a magyar és a szlovák kormány együttműködése és az Ister-Granum EGTC támogatása is.

A jubileum kapcsán az Ister-Granum EGTC tájékoztató füzetet adott ki, amely a társulás elmúlt tíz évét, eredményeit és céljait mutatja be. Ebben a közlekedésfejlesztés kapcsán a kerékpáros úthálózat jelentőségét emelik ki. Mint írják: a régióban ezen a területen nagy elmaradás tapasztalható, mert kevés az egybefüggő önálló kerékpárút. Ugyanakkor azt is hozzáteszik, hogy az EuroVelo 6 kerékpárút tervezése, az Esztergomot a Palatinus tóval összekötő kerékpárút építése, valamint a Szobot a tervezett helembai híddal összekapcsoló szakasz megvalósítása jó úton halad. Az eredmények között említik, hogy már az engedélyeztetési szakasz előtt áll az Esztergomot és az M1-es autópályát összekötő út tervdokumentációja, amire az ünnepi konferencián Völner Pál is utalt.

A teherhíd terve az elmúlt tíz évben több alkalommal felmerült. Megépítése már 2007-ben az Ister-Granum Eurorégió fő stratégiai tervei között szerepelt. A kétszer kétsávosra tervezett teherhíd alternatív megoldásaként merült fel a teherkompjárat indítása, amit végül 2016 szeptemberében adtak át.