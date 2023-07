Tarlótűz tombolt Perbete mellett (GALÉRIA)

Az esetről a kisújfalusi egység részéről Porubszky Zoltán számolt be a község közösségi oldalán. Összefoglalója szerint július 25-én 18.35-kor tarló-és bálatűzhöz riasztotta őket a nyitrai műveletirányító központ. Elsőként az ő négyfős egységük vonult ki Perbete külterületére egy CAS 16 Mercedes-Benz 1113 fedélzetén, majd később követte őket három másik kisújfalusi tűzoltó egy CAS 15 Iveco Dailyn. Nem volt azonban egyszerű dolguk, ugyanis a tűz helyszínét pontatlanul jelentették be, így kénytelenek voltak a nagy kiterjedésű füstfelhő alapján tájékozódni. Az oltási munkálatokban részt vettek még az érsekújvári, kürti és búcsi tűzoltók is, akikhez egy traktor is társult, amely vontatott tárcsákkal és egy homlokrakodóval segítette a munkát. Az utolsó tűzfészek felszámolása után 01.00-kor jelentették a káresemény felszámolását.

Az eset kapcsán kerestük a tűzoltóság nyitrai igazgatóságát, s arra lettünk volna kíváncsiak, pontosan mekkora területet érintett a tűz, miként kaphatott lángra a terület, s hogy mekkora lehet az anyagi kár. Cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.