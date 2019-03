Szomorú fény dereng a krasznahorkai vár alól

Kun István krasznahorkaváraljai önkormányzati képviselő lapunknak elmondta, a szomorú eseményről immár másodszor emlékeztek meg így. „Két évvel ezelőtt, a tűzvész ötödik évfordulóján csak negyvenen voltunk, most vasárnap viszont már valamivel több mint hatvanan csatlakoztak hozzánk. Ez azért is figyelemreméltó, mert az embereknek szakadó esőben és hideg, szeles időben kellett leereszkedniük a domboldalra” – nyilatkozta lapunknak Kun István.

Az akcióba többek között a helyi futballklub és az ifjúsági klub tagjai, valamint a vár sorsáért aggódó és tenni akaró lakosok kapcsolódtak be. A résztvevők zseblámpákkal és mobiltelefonjaikkal vonultak ki a vár alá, hogy egy világító szomorú hangulatjel megformálásával mutassák ki, mennyire elkeseredettek, és mennyire nem értenek egyet a vár felújításának elhúzódásával.

– magyarázta a képviselő abban bízva, hogy a zseblámpák és mobiltelefonok fénye vagy legalább a rendezvény üzenete egészen a fővárosig eljut, és gondolkodásra bírja a hét éve élettelenül álló vár sorsáért felelős hivatalnokokat, politikusokat.

Bollo Pétert, Krasznahorkaváralja település polgármesterét sem boldogítja az évek óta húzódó felújítás, ugyanis a turisták hiánya miatt a település és a helyi vállalkozók a saját bőrükön tapasztalják meg a helyzet súlyosságát.

A várat ezelőtt rengeteg turista látogatta, ami a helyi vállalkozóknak is stabil kereseti lehetőséget biztosított. Most látjuk, hogy itt-ott jön egy-egy autóbusz vagy egy kisebb csoport, eljutnak a vár aljáig, aztán megfordulnak és továbbállnak. Az ideérkező külföldi turisták többsége valószínűleg nem is tudja, hogy a vár évek óta zárva van