Szombat este adták át Rozsnyón a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége díjait

Ahogy az az est során elhangzott, a kitüntetésekkel azokat a szakembereket illették, akik kollégái, vezetőik vagy éppen maga a szövetség jelölése alapján fontos oktatási és nevelői sikereket, eredményeket értek el, a lehető legjobb módon alkalmazzák az oktatási módszereket a pedagógia különböző területein, jó példával szolgálnak, s nem utolsó sorban a közös értékek gyarapításáért a lehető legtöbbet tesznek. A Felvidéki Magyar Pedagógus Díjat Fodor Attila, a komáromi Comenius Pedagógia Intézet igazgatója kapta.

„Jó érzés, hogy az ember munkáját elismerik, figyelik, mert ezeket a kollégáktól kapjuk. Természetesen, azért is örülök, mert tényleg harminckét éve vagyok ebben a szakmában. Mindent tudok a szövetségről, a rozsnyói találkozókról és a felvidéki magyar oktatásnak a legfontosabb történéseiről. S ezért is gondolom, hogy illene azt mondani, hogy ha valakit díjaznak, akkor annak példát kell mutatnia. Azt nem tudom, hogy én jó példa vagyok-e erre, de ha mégis, akkor talán arra, hogy soha nem ingott meg bennem a felvidéki magyar oktatás iránti elkötelezettségem. Persze kollégáimmal nem csak szakmai dolgokat végeztünk, hanem sokat foglalkoztam az oktatáspolitikával a legnehezebb időkben is. Fontos volt nekem a szakmaiság, hogy a lehető legjobbat adjam magamból. Remélem, hogy ez átjött másoknak is, például a különféle képzések során, amiket az elmúlt három évtizedben tartottam. A helyzet azonban most sem egyszerű, a hazai oktatásügy jelenlegi és jövőbeli arcát tekintve nagyon vegyes a kép. Örülök, hogy van elég idő a reformok bevezetésére, van pénz és akarat a mentori támogatásokra, vagy éppen a kísérleti iskolákra. Mindez reménnyel tölt el, arra viszont nagyon szkeptikusan nézek, hogy ezeknek a fejlesztések, fejlődések nagy mértékben a politikától függnek. Senki sem tudja, hogy milyen változások jönnek a politikában, vagy hogy mi történne, ha lesöpörnék a tervezett reformot. Ha az eddigi pályafutásomra visszanézek, úgy érzem, hogy a rendszerváltás utáni 10 év volt a legjobb. Ha csak a magyar közösséget, a közéletet, vagy éppen a pedagógus szakmát nézem, azt kell mondjam, hogy akkor tele voltunk hittel és lelkesedéssel egy csomó területen. El akartunk érni dolgokat, ezért is jött létre például a rozsnyói konferencia. Rengeteg lelkes ember volt, akik mondhatni önkéntesen, ingyen rengeteg plusz munkát magukra vállaltak. A mai világban ez szinte már elképzelhetetlen” – nyilatkozta az Új Szónak a díj átadása előtti pillanatokban Fodor Attila.