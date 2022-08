Szlovákiai magyar óvodavezetők első országos konferenciája Érsekújvárban

Óvodafejlesztés és igazgatói kompetenciák

Kalmár Mónika a COMENIUS Pedagógiai Intézet munkatársa elmondta, több mint 300 meghívót küldtek szét, megszólítva az összes érintett óvodai intézményt az országban, végül 160 résztvevő érkezett a találkozóra. „Hat-hét éve próbálkoztunk egy ilyen találkozó megszervezésével, de nem nyertünk támogatást erre a célra. Mintegy öt éve van ilyen találkozójuk az alap- és a középiskolák vezetőinek, régóta szerettük volna, ha az óvodavezetők is találkoznak. Egy igazgató kulcsember egy intézmény élén. Nekünk kis óvodáink vannak, talán akadnak olyan vezető kollégák, akik még soha nem vettek részt ilyen konferencián. Azt akartuk, hogy személyesen találkozzanak egymással. Az óvodafejlesztés és az ehhez szükséges igazgatói kompetenciák, ezt a két kulcsfontosságú témát jártuk körbe az első konferencián” – tájékoztatta lapunkat Fodor Attila szervező, a COMENIUS Pedagógiai Intézet igazgatója.





Fontos az összetartozás élménye

Klein Ottokár, Érsekújvár polgármestere is köszöntötte a Csemadok-székházban egybegyűlt első országos konferencia résztvevői. A polgármester, akinek az édesanyja is éveken át vezette az egyik érsekújvári óvodai intézményt, hangsúlyozta, hogy az óvodapedagógusok kezében van a legfiatalabb generáció nevelése, tanítása. Az, hogy ilyen sokan megjelentek a nyár végi konferencián azt bizonyítja, fontosnak tartják az önképzést és a fejlődést. Nyitóbeszédében Fodor Attila ugyancsak megjegyezte, felemelő érzés, hogy ilyen sokan eljöttek. Régi vágyuk, szakmai szándékuk valósult meg a mai napon, hogy Pozsonytól Királyhelmecig találkozzanak a szlovákiai magyar óvodavezetők. „Hisszük és valljuk, a felvidéki magyarság megmaradásának és fejlődésének a minőségi oktatás és nevelés a záloga, az óvoda pedig ennek az alapköve. Önök, óvodavezetők meghatározó alakítói, formálói, építői óvodáinknak” – mondta Fodor Attila.



A hazai óvodafejlesztés stratégiája

Viera Hajdúková állami főtanácsos, az SZK Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériumából, az Óvodák és Alapiskolák Főosztályáról a hazai óvodai nevelés fejlesztési céljairól és stratégiáiról tartott érdekfeszítő és minden részletre kiterjedő előadást a konferencia résztvevőinek. Lényeges szempontnak tartotta az előadó, hogy minden fontos dokumentációt magyarul is megtalálnak már az óvodavezetők és a nevelési munkához szükséges törvények fordítását is biztosítják. Nem szeretné, ha felesleges többletmunkát végeznének az óvodavezetők, mert sokkal fontosabb a gyerekekkel való foglalkozás. Borbély Diana, a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karáról a magyar óvodák sajátosságairól, kihívásokról és lehetőségekről tartott előadást. Az előadó hangsúlyozta, az óvoda igazgatói azok, akik továbbadják az információt a kollégáknak, ezért tájékozottnak kell lenniük. Az előadó kiemelte, hogy az anyanyelv használata alkotmányos jogunk, az anyanyelvi kompetenciákat fejleszteni kell a gyermekeknél. Az állami oktatási program nemrégtől áll a pedagógusok rendelkezésére magyar nyelven, amit a COMENIUS Pedagógiai Intézetnek köszönhetnek. Borbély Diana több alkalommal utalt az előtte szóló Viera Hajdúkovára azzal kapcsolatban, hogy az állami oktatási program nagy kincs, a készségfejlődés szintjei is szépen le vannak magyarra fordítva, megkönnyítve ezzel a terveket, előkészületeket kidolgozók munkáját. Ez azért is lényeges az előadó szerint, mert a szlovákiai magyar óvodáknak még nagyobb erőfeszítést kell kifejteni annak érdekében, hogy a szülők az ő intézményüket válasszák. A jeles előadók kiemelték az anyanyelvi nevelői-oktatói munka fontosságát, ugyanakkor a szlovák nyelv elsajátításának fontosságát is hangsúlyozták.

Képzett és nyitott óvodapedagógusok

Fekete Irén, az SZMPSZ elnöke beszédében kiemelte, ma már más ingerek érik a gyerekeket, de a felvidéki magyar óvodapedagógusok képzettek és nyitottak, az SZMPSZ pedig megbízható partnernek számít.



Az előadó utalt a november 5-i tisztújításra is az SZMPSZ keretében, és kérte az óvodavezetőket, kapcsolódjanak be a szövetség munkájába. Beszámolt továbbá arról, hogy 2003-tól szervezik az óvodapedagógusok országos konferenciáját, amelyet az óvodapedagógusok legfőbb fórumának tartanak. Czibula Ádám, a Bethlen Gábor Alapkezelő (BGA) Zrt. szlovákiai ügyvezető igazgatója arról tájékoztatta az óvodavezetőket, hogy Szlovákiában 162 óvodai intézmény fejlesztését támogatták és 29 új intézmény jött létre, ezek javarészt református, római katolikus és görög katolikus, vagy alapítványi hátterű nevelési intézmények. Az előadó szerint korábban tapasztalt volt egyfajta politikai megosztottság, ám az óvodaprogram összehozta az embereket és úgy vette észre, hogy összekovácsolta a közösségeket. Akadtak felújításra szoruló épületek, amelyek statikailag életveszélyesek voltak, és olyan helyeken is sikerült korszerű nevelési intézményeket nyitni, ahol néhány kis óvodás akkor látott először szociális helyiségeket, és fogyaszthattak rendes meleg ételt. Az egyes előadások után az óvodavezetők feltehették kérdéseiket az adott témában, így szakmai vitára, baráti beszélgetésre is bőven akadt lehetőség az érsekújvári találkozón.



A délutáni órákban az óvodafejlesztést megalapozó vezetői kompetenciákról Kissné Zsámboki Réka, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának dékán helyettese tartott előadást. Fodor Attila az óvodavezető szakmai standardjára, egyéni fejlődési tervére hívta fel a jelenlévők figyelmét. A tanévnyitó tájékoztatók keretében Varga László, a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának dékánja együttgondolkodásra serkentette a jelenlévőket a határok nélküli óvodafejlesztés érdekében. Elena Wittenbergerová a Nagyszombati Tanfelügyelői Központ tanfelügyelője megosztotta a jelenlévőkkel a tanfelügyelői ellenőrzések során szerzett értékes tapasztalatait. Az óvodai nevelést támogató szakmai-módszertani intézményrendszer átalakulásáról Tóth Szilvia, az Országos Közoktatási és Ifjúsági Intézet komáromi regionális központjának szakmai fejlesztő pedagógusa számolt be. A jelenlévők kézhez kapták, majd Markovics Tímea a COMENIUS Pedagógiai Intézet főmunkatársa, a konferencia ülésvezetője részletesen ismertette az intézet óvodafejlesztési törekvéseit és az idei tanévre vonatkozó szakmai kínálatát.