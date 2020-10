Színes Ceruzák külsőségek nélkül

Elmaradt az ünnepélyes megnyitó, de a Színes Ceruzák kiállítás idén is várja a látogatókat.

Eredetileg júniusra tervezték a tárlat megnyitóját, a többéves hagyományt a koronavírus felülírta. A pályamunkák értékelése és a győztesek kihirdetése áttolódott október elejére, de ezt a dátumot is törölte a vírus második hulláma. Végül a szervező, a Csallóközi Népművelési Központ, úgy döntött, külsőségek nélkül nyitják meg a kiállítást, mert az alkotók megérdemlik, hogy a nagyközönség megismerhesse műveiket.

A Színes Ceruzák gyerekrajzok képzőművészeti versenye, 1996-ban indult, amatőr alkotók versenyeként tartják számon. Három év kimaradással minden évben megrendezi a a népművelési központ, 2004-től már nemzetközi résztvevőkkel. Idén 13 országból, 2025 műalkotást neveztek be, elsősorban hazai és a környékbeli országokból, de érkeztek festmények többek közt Kazahsztánból, Hongkongból, sőt, Bangladesből is.

„A szakmai zsűri most is Bohumír Bachraty vezetésével értékelte a műalkotásokat és 60 egyenrangú díjat osztott ki, de a paletta annyira gazdag és színvonalas volt, hogy akár százat is választhattak volna”

– mondta Jana Svetlovská, a központ igazgatója.

A hatvan egyenrangú díjon kívül ez alkalommal két külön díjat is odaítéltek. A zsűri 215 képet választott ki, amelyeket a Csallóközi Múzeum, valamint a Gallery Nova termeiben lehet megtekinteni. A kiállítás vándortárlat, és a Dunaszerdahelyen kiállított képeket nemcsak Szlovákia több kiállítótermében, hanem többek közt Győrben is bemutatják. Azt egyelőre nem tudni, hogy meddig tekinthető meg a tárlat a dunaszerdahelyi kiállítótermekben. Ha javul a járványhelyzet, a szervezők még egy ünnepélyes díjkiosztót is tartanának.