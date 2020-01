Szilveszter óta keresik félelmükben elkószált kutyáikat a gazdik

A galántai járásbeli Sopornyán továbbra is keresik Majlot, a beagle kölyökkutyát, akit karácsonyi ajándékba kapott a gyerek. A kislány belebetegedett a kutyus elvesztésébe, és állítólag kórházba került. A félénk állatot látták szaladni a főút mentén, a tizennégy kilométerre lévő Vágsellye irányába. Az asszony, aki észrevette a kétségbeesetten rohanó állatot, megpróbálta őt elkapni, de elmenekült. Ezt követően megállt az út mentén egy piros színű Citroen típusú személygépkocsi, és a fiatal sofőr végül megfogta és magával vitte az állatot. A sopornyai család a közösségi oldalakon kéri az eb megtalálóját, hogy szolgáltassa vissza a kutyát.

Petárda a menhelynél

Gitka Eliášová Hanová, a vágsellyei Elkószált Kutyák Polgári Társulás alapítója és a városi menhely vezetője elmondta, nem kaptak ugyan bejelentést a városban elkószált kutyákról, de nagyon kellemetlen élményben volt részük. „Valaki petárdát robbantott fel néhány méterre az állatmenhelytől. Az egyik befogadott kutyusunk, amely korábban is nagyon letargikus volt az őt ért megpróbáltatások miatt, azóta nagyon rossz állapotban van. Felfoghatatlan számomra, ki és miért akarta ilyen módon riogatni a sorsukra hagyott állatokat” – mondta Hanová.

Megfogni a riadt állatot

Bogdan Angelika, az érsekújvári Feketefülecske Polgári Társulás által üzemeltetett városi menhely vezetője elmondta, két német juhászkutyát találtak az óévbúcsúztatót követően a lakosok, az egyiket a chip alapján sikerült beazonosítaniuk. „Sajnos a gazdi első nap nem reagált a telefonhívásra, csak másnap sikerült vele felvennünk a kapcsolatot. A másik kutyának nem volt chipje, és azóta sem került elő a gazdája. Segítséget kért tőlünk az érsekújvári Rajtár család is, nekik a yorkshire kutyájuk veszett el. A kutyust látták Érsekújvárban, a Kapisztóry-kórház közelében, majd később a Naszvadi út mentén, de annyira rémült volt és dezorientált, hogy nem sikerült őt megfogni” – mondta Bogdan Angelika. Az érsekújvári állatvédők elmondták, hogy néhány évvel ezelőtt még jóval több állatot kerestek és hoztak be a menhelyre az óévbúcsúztatót követően. Lehetséges, hogy a felelős állattartók jobban odafigyelnek arra, hogy az ünnepek idején zárva legyen a kerítés, vagy a garázsban, a családi házban készítenek fekhelyet ilyenkor az állatnak. Udvard közelében, Perbete irányában is láttak a lakosok egy német juhászkutyát heverni az árokban, és Szőgyénben is egy német juhászkutyát keresnek szilveszter óta.

A gazdit várva

Mirka Bokrošová, a tótmegyeri magán állatmenhely fenntartója elmondta, már a karácsonyi ünnepek sodrában is eltűnt néhány állat a faluban, mert a petárdázást rendszerint jóval korábban kezdik a gyerekek. Tótmegyeren viszonylag nyugodt volt a szilveszter, de Tardoskedd irányából áthallatszottak a robbantások. Néhány ijedtükben elkószált kutyát később sikerült megtalálniuk a falu határában. A közeli lovasfarm tulajdonosai szerint tavaly jóval hangosabb volt az évbúcsúztatás a környéken, idén a lovak viszonylag jól viselték a zajt. „Egy-két kutya mindig elkószál szilveszterkor, de ezek általában olyan porták, ahol hátrányos helyzetű lakosok élnek, és nemigen van gondjuk az udvarban élő állatokra. Idén volt egy olyan esetünk is, hogy egy helyi lakos talált rá a félelmében elkóborolt német juhászkutyára. Ideiglenesen befogadta, jelenleg is keresi a gazdáját” – mondta Peter Marenčák, a tardoskeddi községi rendőrség parancsnoka.

A világhálón keresik

Sokan a közösségi oldalon keresték a kedvenceiket. Közép-ázsiai juhászkutyájuknak, Benynek veszett nyoma egy Léva városrészében, Barsváradon élő családnak. Ők az Elveszett és megtalált állatok Léva környékéről elnevezésű közösségi oldalon kértek segítséget az állatbarátoktól. Benyt néhányan látták Tőre irányába futni az út mentén, az állat nagytestű ugyan, de békés és félénk természetű.

A kutyák hallása jóval érzékenyebb, a legkisebb robbanástól is szenvednek, így a Kalóz petárdáktól is. A hangos detonációval járó robbantás hallatán pánikba esnek, menekülnek, és elvesztik tájékozódó képességüket.