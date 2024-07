Szigorodott a köztéri alkoholfogyasztás és dohányzás tiltása Komáromban

Ami az alholholfogyasztás tiltására vonatkozó rendeletet illeti, a kérdéses helyszínek közé besorolták a Klapka- és a Kosstuh-tereket, ill. a Tiszti Pavilon belső udvarát és az Európa-udvart. Gyakorlatilag az összes komáromi parkra is vonatkozik a tiltás, legyen szó az Anglia, a Lehár vagy a Štefánik parkokról. A rendelet érvényes a játszóterekre, multifunkciós pályákra, valamint az élelmiszerboltok és a temetők környére is. A tiltás egyáltalán nem csak a városközpontot érinti, hiszen ugyanúgy vonatkozik bizonyos lakótelepi, sőt egyes őrsújfalusi részekre is. Természetesen kivételt képeznek a vendéglátóhelyek, ill. ezeknek az önkormányzat által engedélyezett teraszai a nyitvatartási idő alatt, valamint a rendes körülmények között zajló események.