Szerdától látogatási tilalmat vezetnek be a kassai Pasteur kórházban

A hepatitis A gyorsan terjed Kassán és környékén, és a légúti megbetegedések miatt is egyre többen fordulnak orvoshoz. A látogatási tilalom visszavonásig marad érvényben – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Monika Krišková, a kórház szóvivője.

„Az intézkedés célja a fertőzés további terjedésének megakadályozása, valamint a kórházban fekvő betegek és az egészségügyi dolgozók védelme" – mondta a szóvivő.

A tilalom alól kivételt kaphatnak azok, akik palliatív ellátásban részesülő, illetve súlyosan beteg hozzátartozójukat látogatják meg, de nekik is be kell tartaniuk a járványügyi előírásokat, kézfertőtlenítőt kell használniuk és szájmaszkot kell viselniük. „A látogatást az osztály főorvosa vagy az ügyeletes orvos írásban engedélyezheti" – közölte Krišková. A papok is bemehetnek a súlyos betegekhez vagy a haldoklókhoz.

A betegeknek szánt dolgokat minden nap 15 és 16 óra között lehet bevinni a kórházba a személyzettel való előzetes egyeztetés után.