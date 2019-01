Szencre látogatott Andrej Kiska

Andrej Kiska hivatali ideje alatt Szlovákia számos régióját bejárta, de Szencen eddig nem volt. Tegnap reggel kilenckor a városi hivatal előtt fogadták a köztársasági elnököt, aki először Dušan Badinský polgármesterrel tárgyalt a város és a régió helyzetéről és problémáiról. Elhangzott, hogy Szenc fiatal és egyre bővülő város, amelyre nagy hatással van Pozsony közelsége. A népesség folyamatos növekedése azonban gondokat is okoz az önkormányzatnak, állandó a helyhiány az óvodákban, ezért folyamatosan bővíteni kell az intézményeket. A nem bejelentett lakosok is megnehezítik a város életét, a tavaly év végi adatok szerint mintegy ezerötszáz-kétezerötszáz lakosnak nem a városban van az állandó lakhelye. Kiska hangsúlyozta, örülhetnek, hogy nem az elvándorlás, vagy a lakosság elöregedése miatt fáj a városvezetők feje. A köztársasági elnök azután az Anton Bernolák Gimnáziumba látogatott, ahol egyeztetett az iskolák igazgatóival. A köztársasági elnök a gimnáziumból átsétált a kultúrházba, ahol a helyi iskolák diákjaihoz is szólt, kiemelte a jó iskolaválasztás fontosságát és azt is, hogy ha külföldön tanulnak tovább, akkor is térjenek vissza Szlovákiába. A diákok után a szenci járásbeli falvak polgármestereivel találkozott Andrej Kiska.

A köztársasági elnök három éve járt a Mátyusföldön, akkor Áder Jánossal, Magyarország köztársasági elnökével közösen látogattak el a galántai gimnáziumba. A Krea regionális televízió értesülései szerint az elnök hivatali ideje lejártáig még biztosan visszatér Galántára.