Számok is igazolják, hogy kiürült a főváros

A fővárosban betartják a lakosok a koronavírus-járvány terjedése elleni intézkedéseket, ezt nemcsak az üres belvárosi utcák, hanem a városvezetés által nyilvánosságra hozott adatok is igazolják. Az ingyenes köztéri wi-fi használat csökkenésén jól látszik az egyes intézkedések bevezetése. Pozsony 12 pontján csatlakozhatnak ingyenesen az internetre a járókelők. Ezek közül a Szlovák Nemzeti Színház és a Régi vásárcsarnok környéke volt a legforgalmasabb, itt csatlakoztak a legtöbben a város által üzemeltetett hálózatra.

„Három irányvonal olvasható ki az elmúlt hetekben begyűjtött adatokból. Amikor márciusban bezártak az óvodák és az iskolák, néhány szülő otthon maradt a gyerekekkel. Míg átlagosan naponta körülbelül kétezer felhasználó csatlakozik a városi wi-fi hálózatra, az első intézkedések után negyedével csökkent a számuk, mintegy ezerötszázra”

– közölte Peter Bubla, a magisztrátus szóvivője.

A járványmegelőzési intézkedések második hulláma keretében az üzletek többsége, a vendéglők és a kávéházak is bezártak, ekkor még jelentősebben visszaesett a forgalom a városban, csak négyszáz felhasználót regisztráltak a hálózaton. A korlátozások április eleji enyhítése után 10 százalékkal nőtt a gyalogosforgalom. A felsorolt számok a helyi lakosok mozgásáról árulkodnak, az új felhasználók, vagyis a városba érkező látogatók, főleg turisták esetében még látványosabb, 90 százalékos visszaesést tapasztaltak.

A wi-fi hálózatból nyert ismeretek elérhetők a főváros adatszolgáltató oldalán, az érdeklődők az elmúlt 60 nap grafikáit is böngészhetik. Bubla rámutatott, hogy a lakosság mobilitásáról szóló felmérések a célzott járványügyi intézkedések elfogadását is segíthetik. Matúš Vallo főpolgármester a város élet lelassulásával kapcsolatban a gazdasági visszaesést is megemlítette, de kiemelte a lakosság felelősségteljes hozzáállását, mert az ajánlások értelmében otthon maradnak.