Sorsukra hagyták a gadóci pedagógusokat

A nagy múltú, 1896-ban alapított mezőgazdasági középiskolát a fenntartó 2009-ben megszüntette, majd fokozatosan és részenként eladta az egész területet. Az új tulajdonosok közül egy sem törődik a megvásárolt ingatlanrésszel, így az udvart benövi a gaz, az épületek omladoznak. Itt, a vadon közepén van egy kétszer hatlakásos sorház, amelyet 1967 óta laknak az iskola pedagógusai. 1990-ben meg is vásárolták a lakásokat, mit sem sejtve, hogy az elkövetkező években minél értéktelenebbé válnak az elhanyagolt környezet miatt, annál többe kerülnek nekik. A megye ugyanis az iskola területével együtt eladta az ott lefektetett víz- és csatornahálózatot is, amelyekre a tanítói lakások is csatlakoztak. Kérdezni éppen senki nem kérdezett az ott lakóktól semmit, kész helyzet elé állították őket, és ha emberhez méltó körülmények között akartak lakni, nem maradt más választásuk, mint saját költségen bevezetni a vizet. Az iskola megszüntetésével természetesen lekapcsolták a területen az áramot, és a szennyvizet a központi csatornába szivattyúzó átemelő állomást is. A Komáromi Vízkezelő Vállalat (KOMVaK) mostanáig szippantókocsival szivattyúzta a tanítói lakások szennyvizét, de az ivóvizet újra be kellett vezettetniük a lakóknak, saját költségen. A KOMVaK ajánlására a lakások előtti területen keresztül ásták ki az új vízvezeték-hálózatot, és egészen addig zavartalanul használták is, amíg 2016-ban azt a területet is el nem adta a megye. „Kiderült, hogy megint új vízvezetéket kell építtetnünk, de csatornáról akkor még szó sem volt. Viszont idén februárban a KOMVaK arról értesített bennünket, hogy a továbbiakban nem szivattyúzhatja ki a szennyvizet a más tulajdonában lévő területen, ezért új szennyvízcsatornára is szükség lesz. Azt nem tudhatjuk, hogy már a tulajdonos nem engedi be a vízműveseket, vagy csak úgy döntöttek, hogy nekik nagyobb biznisz az új hálózat építése. A két csatornahálózat építését felvállalta a KOMVaK, lakásonként 3827,52 euróért. Valamennyien, akik itt lakunk, nyugdíjas pedagógusok vagyunk, számunkra ez még úgy is rengeteg pénz, hogy egy évig havi részletekben törleszthetjük” – mondja Szép Erzsébet, az egykor virágzó gadóci iskola nyugalmazott pedagógusa.

A folytatásban olyan kérdésekre is választ találnak például, hogy mi lett az iskola gyönyörű angolparkjával, példa nélküli, különleges növénygyűjteményével; miért, kinek kellenek a kerítések; miért kell újra csatornahálózatot építtetni; mit válaszolt a megyei elnök, Milan Belica a lakók kérelmére; hogyan próbált segíteni Farkas Iván, az MKP megyei képviselője; miért nem járt ő sem sikerrel; vajon miért nem törődnek a terület új tulajdonosai a saját részükkel sem?

A teljes riportot elolvashatják a Vasárnap keddtől, július 14-étől kapható számában.