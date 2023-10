Simon–Júda: hangulatos vásárkezdet, sokféle portéka (FOTÓK)

Pirul a pecsenye, sül a hal, rotyog a gulyás. Pezseg a murci, gőzölög a forralt bor, illatozik a mézbor, a kalács. Verőfényes, szinte nyári időben nyitott Párkányban a 475. Simon–Júda vásár. Csütörtökön délben, kora délután még nem volt óriási tömeg, de már sokan nézelődtek, vásároltak a standoknál. Örvendetes, hogy bóvlit, talmi portékát alig látni, évről évre egyre több a minőségi háztáji termék és áru. Sőt, igazi csemegéket, speciális élelmiszereket és fűszereket is talál az érdeklődő közönség, olyan ínyencségeket, melyeket csak a Simon–Júdán tud azonnal megvásárolni. A bőrdíszműveseknél, kézműveseknél is sokan megállnak, nagy keletje van a természetes anyagokból készült konyhai kiegészítőknek, eszközöknek is. Meg a klasszikus, tartós, hasznos holminak, nemkülönben a kézműves ékszereknek, divatcikkeknek. Annak ellenére, hogy a Simon–Júda már régen nem a kompon átcsempészett cipőről, melegítőről, üveges sörről, a téli nagykabát megvételéről szól, Esztergomból és egyáltalán, Magyarországról is rengetegen érkeznek a vásárra, még buszokkal is.