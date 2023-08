Sikeres volt a nagy Ipoly takarítás

A rendezvény ünnepélyes megnyitó sajtótájékoztatóját Balassagyarmaton tartották a városháza dísztermében. Csach Gábor, a város polgármestere ekkor elmondta, hogy 33 szlovákiai és 13 magyarországi település vesz részt a takarításban, és csaknem 300 önkéntes regisztrált. Az Ipoly takarítás főszervezője és ötletgazdája a Duna-Ipoly Sportegyesületben alelnökként tevékenykedő Hidvégi Vince. Két évvel ezelőtt ő szólította meg az Ipoly-menti településeket egy közös összefogásra. A III. Nagy Ipoly-Takarítás újdonságnak volt, hogy idén gyerekek is részt vettek az akcióban. Bablena Ferenc a Nógrád Megyei Közgyűlés alelnöke arra hívta fel a figyelmet a rendezvény megnyitóján, hogy míg tavaly a szárazság nehezítette a munkát, idén a nagyon magas az Ipoly vízszintjére kell fokozottan odafigyelni.

Sokkal több volt az örvény, nagyobb a sodrás, ezért a szervezők csak azokat engedték a vízre, akik jártasak a vízi közlekedésben, a legtöbben a partról segítették a munkát. Nagy Tímea Ipolyság város alpolgármestere lapunknak elmondta, hogy az ő általuk takarított szakaszt egy helyen nem is tudták kitisztítani a magas vízállásnak köszönhetően.

Csach Gábor a megnyitó sajtótájékoztatón részletezte, hogy a múlt évi Ipoly-takarítás során a teljes szakaszon 127 köbméter hulladék gyűlt össze. Idén Ipolygalsa és Szob között zajlottak a munkálatok.

Csenger Tibor Nyitra megye alelnöke a közösségi oldalán számolt be tapasztalatairól. Úgy véli, a program akkora hírverést csinál közel és távol, hogy egyre nagyobb figyelem összpontosul erre a festői tájra.

„Nagyon jó volt tapasztalni, hogy úgy a terepen, mint a kiértékelőn szinte mindenki már nem a mögöttünk lévő eseményről, hanem a jövőről, a tervekről, ötletekről, az elképzelésekről a fejlesztési lehetőségekről beszélt. De pontosan ez is a cél, hogy a régió megmozduljon otthona szépségéért, tisztaságáért és élhetőségéért” – írta.

Ipolyság városa idén kapcsolódott be hivatalosan is a programba.

„Ipolyságon a meghirdetett takarításra online lehetett jelentkezni, ahol nyilatkozni kellett arról, hogy az illető tud-e úszni, vízen szeretne-e takarítana, van-e mentőmellénye és evezős tapasztalata. Mindemellett a regisztrálók kiválaszthatták, hogy az alsó részen belül mikor és melyik szakaszt szeretnék rendbe tenni. A formanyomtatványokból begyűjtött adatok alapján kerültek kiosztásra a szükséges eszközök és az ételcsomag is. Tőlünk majdnem negyven fő vett részt a munkálatokban. Elmondhatjuk, hogy itt minket nem elválaszt az Ipoly, hanem összeköt” – vázolta lapunknak Nagy Tímea alpolgármester, és hozzátette, hogy idén egy palackpostát is találtak a magyarországi oldalon.

Kifejtette azt is, hogy az eldobott PET palackok mennyiségén meglátszik a visszaváltási lehetőség, ugyanis abból idén már kevesebb volt.

Hidvégi Vince a projekt kezdeményezője a zárórendezvényen elmondta, hogy a takarítás során fokozatosan figyelni kellett a víz erős sodrására. Jelentős problémát okoztak a folyómederben keletkezett torlaszok. Ezek a csónakázást is veszélyeztetik, az eltávolításuk azonban még várat magára. Nyustin Antal Ágnes Ipolyvisk polgármestere elmondta, hogy a szlovákiai szakaszt három részre osztották fel: felső, középső és alsó részre.

„Ipolyságtól Helembáig voltam az esemény koordinátora. Évről évre egyre jobb a rendezvény és a szervezés is sokkal gördülékenyebb. A tavalyi évhez képest idén az áradás sok nehézséget okozott. Az ipolysági csapat a csütörtöki napon Jégmadár-Tesmag részt nem is tudta abszolválni, életveszélyes lett volna a vízre menni. A Nagy-Ipoly takarítás első fogadtatása néhány évvel ezelőtt hozott magával kétségeket, ez meglátszott a résztvevők számán is, azonban egyre jobban aktivizálják magukat az emberek” – részletezte Ipolyvisk polgármestere és hozzátette, hogy a részleges adatok azt mutatják, hogy idén már kevesebb a hulladék az előző évekhez képest.