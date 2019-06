SHMÚ: Viharok várhatók az egész országban

Csütörtökön is viharokkal kell számolni. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) elsőfokú viharriasztást adott ki az ország egész területére.

Pozsony | Csütörtökön is viharokkal kell számolni. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) elsőfokú viharriasztást adott ki az ország egész területére.

A viharokat rövid, heves záporok kísérhetik. Akár 20-40 mm mennyiségű csapadék is lezúdulhat, a széllökések sebessége pedig helyenként elérheti a 65-85 km/órát.

A viharok következtében megemelkedhet a kisebb vízfolyások vízszintje, a víz eláraszthatja a pincéket és az aluljárókat. A figyelmeztetés 11 és 22 óra között lesz érvényben.

Szerdán Szlovákia több térségében is heves viharok voltak. Lőcsén egy szupercella özönvízszerű esőt és jégesőt eredményezett. Víz alá került a D1-es autópálya is. A www.imeteo.sk portál beszámolója szerint felhőszakadás volt Eperjes nyugati részén is.