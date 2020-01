Selmecbánya új várát egy évre jelképesen Érsekújvárnak adják

Érsekújvár küldöttsége Emília Vášáryová színművésztől, a 2019-es selmecbányai rendezvénysorozat pártfogójától veszi át a Kultúra városa címet Ľubica Laššáková kulturális miniszter, Jozef Kovalčik, a Művé-szetet Támogató Alap igazgatója és Nadežda Babiaková, Selmecbánya polgármestere jelenlétében. Érsekújvár már egy évvel ezelőtt is kiváló pályázattal vett részt a versenyben, de akkor Selmecbánya megelőzte.

2019 júniusában a Pozsonyi Egyetemi Könyvtár épületében zajlott a Kultúra városa 2020 döntője, és Érsekújvár, Igló, valamint Ólubló került az élmezőnybe. A győztes érsekújvári projekt a Vzdušné zámky, magyarul Lég(Új)vár nevet kapta. Az előkészítő csapat azért választotta ezt az elnevezést, mert nagy szükség van az álmokra, amelyeket csak közösen lehet megvalósítani. Klein Ottokár, Érsekújvár polgármestere hangsúlyozta, hogy a rendezvénysorozatokba bevonják a városi szervezeteket, önkormányzati iskolákat, egyházakat, megyei fenntartású kulturális intézményeket, valamint a művészeti alapiskolát.

Jana Mikitková rendező, a Kultúra városa 2019 selmecbányai zárórendezvény forgatókönyvírója lapunkat arról is tájékoztatta, ami eddig még titoknak számít a rangos címtől búcsúzó és a kultúra fővárosa címért érkező küldöttség számára. „Egy évre jelképesen bérbe adjuk a várat Érsekújvárnak. Az adta az ötletet, hogy a selmecbányai új vár egy rakétához hasonlít. A városban nagyon sok történelmi műemlék található, sajnos ugyanez nem mondható el Érsekújvárról, ahol a második világháború során számos értékes épületet romboltak le. A rangos Kultúra városa cím átadásakor kivilágítjuk a selmecbányai új várat, miközben még nagyobb hangsúlyt, még erősebb kontúrokat kap annak rakétára hasonlító alakja. Videómappolással, káprázatos tűzijáték kíséretében jelképesen átrepítjük a várat Érsekújvárba. Ezt követően kialszanak a fények, mintha az új vár valóban teljesen eltűnt volna Selmecbánya lankáiról” – tájékoztatott Jana Mikitková. A rendezőnő elárulta, hogy az érsekújvári küldöttség is beszáll az ünnepség végén a jelképes rakétába, és egy időkapszula elhelyezését tervezik, hogy ilyen módon emlékezzenek a Kultúra városa cím rendezvényeire. Különleges helyszíneken is zajlanak majd rendezvények, a fák koronái közt, vasútállomáson, óvodában, lepusztult ipari épületek csarnokaiban, vagy lakótelepi házak bejárataiban.

Az Akkor Érsekújvárban ciklus keretében lehetőségük lesz a látogatóknak történelmi sétát tenni a már nem létező vár bástyáinak útvonalán. A Gondolkodás fesztiváljának résztvevői elmélyülhetnek a filozófia rejtelmeibe, hét programot szerveznek a zsidó kultúra népszerűsítésére, és számos magyar rendezvény vár az érsekújváriakra és a városba látogatókra a város és a helyi szervezetek jóvoltából.