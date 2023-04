Selmecbánya: Több száz méteres körzetben semmi nem volt biztonságban

A szemtanúk vallomása

„Őszintén szólva, még most is beleborzongok, ha visszagondolok arra a szombati napra. A gomolygó füstöt már messziről lehetett látni, ahogyan közeledtünk Selmecbányához és fogalmunk sem volt, mi vár ránk. Csak azt tudtuk, hogy a fiunk Filip már ott van a Joerges házban, kinyitott minden ajtót, hogy ha szükséges lenne, a tűzoltók szabadon mozoghassanak az objektumban. Közben már hívott a rendőrség is, felszólítva bennünket, mint tulajdonosokat, hogy mindenkinek el kell hagynia a Szentháromság teret, ha esetleg vendégek tartózkodnának a házban. Hiszen senki nem tudta merre és mennyire fog terjedni a tűz. A térre már nem tudtunk bemenni, még a közeli környéke is le volt zárva, de a tűz forrósága érezhető volt. A katonaság, már a városba vezető utak elején terelte el a forgalmat. Így csak a közeli dombról szemléltük mi történik. Reménykedtünk és fohászkodtunk. Amikor hallottuk az információt, hogy a tüzet sikerült megfékezni, kissé hitetlenkedve fogadtuk, az irtózatos magasságba csapó lángok láttán. Úgy tudjuk, az oltáshoz helikopterek is készenlétben álltak, de ezeket már csak végveszély esetén tervezték bevetni, hiszen a tömlőkből lezúduló víztömeg súlya, valószínűleg végérvényesen megpecsételte volna az értékes épületek sorsát” – sorolják személyes tapasztalataikat Ondrišék.