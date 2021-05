Segítsünk Máténak az utolsó szakasz leküzdésében!

A perbetei származású édesapa és az ímelyi születésű édesanya valósággal kiimádkozta a két csöppség világrajöttét, holott akkor még nem sejtették, mennyi orvosi kivizsgálásra, milyen komoly összefogásra lesz szükség annak érdekében, hogy a kisfiúk a kortársaikhoz hasonló, teljes értékű életet élhessenek.



Aggódás az ikrekért

Miután iskolakötelessé váltak a fiúk, a család a komáromi járásbeli Naszvadról az érsekújvári járásbeli Tardoskeddre költözött egy bérelt házba. Érkezésünkre megjelenik a kapuban a kis Márk és vérbeli házigazdaként megmutatja a játszóteret, mesél a kisbárányokról, majd bekísér a gyerekszoba birodalmába. Gábornak és Marikának némi gondja akad az autizmussal élő Mátéval, aki nehezen fogadja az éppen elköszönő baráti család távozását, és mindenáron be akar szállni az autóba, hogy a nyomukba eredjen.



Ülünk Márkkal a játszószőnyegen, ahol Máté gondosan, mértani pontossággal széthelyezett plüssjátékai hevernek. Márk elmondja, a bal keze kissé „engedetlen”, de a jobb kezecskéjét megműtötték, a mutatóujja csonkjából nagyujjat formáztak az értő orvosok, így boldogul az írással és a labdafogással egyaránt. Mire megérkeznek a szülők és betoppan közénk Máté, azt is megtudom kis vendéglátómtól, hogy itt sokkal jobban érzik magukat, mint Naszvadon, ahol egy lakóházban éltek. Mlynár Marika elmondja, veszélyeztetett terhesként várta a fiúk megszületését, de nagyon bizakodtak a férjével, hogy minden rendben lesz. Mátét és Márkot a világ minden kincséért sem cserélnék el, boldogok, hogy itt vannak, készek közösen megküzdeni mindennel!

„Márk 1700, Máté 2400 grammal született. Rögtön az elején kiderült, hogy Márk kezecskéi nem fejlődtek ki rendesen, a fiúcskát egyéves korában műtötték először. Máté mindig nagyobb, fejlettebb volt, tizenhárom hónapos korában járni kezdett, és az ikrek hamar szobatisztákká váltak. Mátéval akkor kezdődtek a problémák, amikor óvodába kerültek az ikrek. Éreztük, hogy valami nincs rendben, fülorvoshoz vittük. Remek kapcsolatunk volt a naszvadi óvodapedagógusokkal, akik jelezték is, hogy a hallása rendben van, más gondok lesznek vele. Félrevonul, inkább egyedül játszik, nem vesz részt a közös foglakozásokon” – mondta Mlynár Marika.

A kisfiút Párkányba hordták gyógytornára, idővel felvette a szemkontaktust azokkal, akik szólongatták, enyhültek a dühkitörései is, a pszichológus az autizmus enyhébb formáját diagnosztizálta Máténál. Mlynár Gábor elmondta, Máté számára hatalmas segítséget jelentett Márk, az ikertestvér folyamatos jelenléte, akitől sok mindent megtanult vagy leutánozott. Szerették volna, ha együtt járnak iskolába, de erre Naszvadon nem igazán mutatkozott lehetőség. Eleinte a párkányi ARTIS központba jártak fejlesztő terápiás kezelésekre, két alkalommal vettek részt auditív integrációs tréningen, a társas gondolkodás, társas kommunikáció és a beszéd fejlesztése céljából, és négy alkalommal jártak Tatán oszteoterápiás kezelésen, sajnos a koronavírus idején csökkentek, végül elmaradtak a kezelések.



Tardoskeddi fogadtatás

„Rendkívül kedvező fogadtatásban részesültünk Tardoskedden, a Szemerényi Károly Alapiskolában, ahol Tóth Szilvia igazgatónő nem látott problémát abban, hogy a fiúkat felvegyék az első évfolyamba” – mondta Gábor és Marika. Tóth Szilvia, a magyar–történelem szakon diplomát szerzett pedagógus később gyógypedagógiát is tanult, és szakdolgozata témáját, A tanulászavarok diagnosztikájáról, a tünetegyüttesek felismeréséről könyvben is publikálta. Más pedagógusokkal együtt elszántan segíti a Mlynár ikreket, a kisfiú gyógykezelésére gyűjtést is szerveztek. Beszélgetésünket ismét félbeszakítja Máté, aki kifigyelte, hogy a bevásárlást követően sült krumpli került a hűtőládába, most és azonnal kéri. A szülők türelmesek, Márk tapintatosan elvonul játszani. Látogatásunk egész ideje alatt nyilvánvaló, mennyire összejátszott, egymást rendkívüli módon féltő és szerető családról van szó.

„Sokat köszönhet a családunk Tóth Marián polgármesternek, és meg kell említenünk Tóth Szilvia vállalkozó édesapját, akinek a cége jóvoltából lett új otthonunk. Hosszan sorolhatnám még, ki mindenki állt mellénk, például a nagysurányi munkáltatóm, ahová visszatértem dolgozni, így sokkal hamarabb érhetek haza a családomhoz. Rokonok, barátok, ismerősök és idegenek egyaránt segítettek, mint ahogy a nagysurányi Loko Trans társaság tulajdonosa is, hogy mielőbb összejöjjön a pénz a gyógykezelésre” – mondta Mlynár Gábor.



Kupakgyűjtés

A meghatottság és a hála könnyeivel küzdő családfő elmondja, nincs lehetősége mindenkinek személyesen köszönetet mondani, de végtelenül hálás azoknak, akik megértették kétségbeesésüket és támogatták őket. Külön köszönet jár unokatestvérének, Juhász Tímeának, aki elindította a kupakgyűjtést. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja szervezte mozgalomba mára több község lakosai is bekapcsolódtak. Tizenegyezer euróba kerül az őssejtbeültetés, a műtétet Ausztriában végzik. A Mlynár család egy ismerős, ugyancsak autizmussal élő gyermek szüleitől értesült a biztató gyógymódról.

„Altatásban végzik a műtétet, a kisfiú csontvelőjéből nyerik ki az őssejteket és vénásan visszacsorgatják fél óra lefogása alatt a szervezetébe. Van, amikor meg kell ismételni az egész műveletet. A baráti család arról is beszámolt nekünk, hogy a kezelést követően a kicsi elkezdett beszélni, és számos biztató történetet olvashattunk a közösségi oldalon is, ahol őssejtterápia csoport működik, és főként magyarországi szülők osztják meg a történeteiket. Nagyon szeretném, ha Máté el tudná mondani, ha valami fáj neki, ha valami bántja, így is próbálom érteni, de mindannyian vágyunk arra, hogy beszélni tudjon” – mondta Mlynár Marika.



A műtétre már összegyűlt a jó szándékú támogatók jóvoltából 8500 euró. Említésre méltó és példaértékű egy füleki segítőjük kezdeményezése, aki adománytárgyak árverezésével 2500 eurót juttatott a családnak. A Mlynár szülők abban reménykednek, hogy ha nyárra összegyűlne a 11 ezer euró, ősszel időpontot kérhetnének a beavatkozásra. Egy távoli ismerős szállást ajánlott fel nekik a műtét idejére Ausztriában. Marika aktívan kézilabdázott, Gábor a futballpályán bizonyított, a két sportember szülőként is úgy érzi, közel már a cél, csak még némi lendületre van szükség ahhoz, hogy Máté kezelése megvalósuljon. Akinek lehetősége van és támogatná a családot, az megteheti azzal, hogy részt vesz a kupakgyűjtésben, vagy a család számlaszámára utal támogatást.



„Bízunk az emberek jóindulatában és reménykedünk, hogy Isten ezen a nehéz időszakon is átsegít és megtart minket. Hálásan köszönjük a segítségüket!” – nyugtázta búcsúzóul Gábor. A Mlynár család számlaszáma IBAN: SK0711110000001059482002 – Máté gyógyulásáért.