Rendhagyó lesz az adventi időszak

Dunaszerdahelyen is rendhagyó lesz az idei adventi és ünnepi időszak. Díszkivilágítás és adventi koszorú is lesz, de a járványügyi intézkedések miatt elmarad a karácsonyi vásár, és a hozzá kapcsolódó ünnepi programok.



Online gyertyagyújtás



Az adventi gyertyagyújtás részben az online térbe költözik, a kultúrház előtti koszorún vasárnaponként a város vezetői gyújtják meg a gyertyákat, majd a város hírportálján és a városi tévében is megosztják gondolataikat. Az önkormányzat közölte, hogy idén a hagyományos szilveszteri utcabál és tűzijáték is elmarad, csakúgy, mint Somorján, ahol szintén csendes lesz az ünnepvárás. A város karácsonyfáján december 5-én kapcsolják be a díszkivilágítást, most azonban nem lesz hagyományos Mikulás-ünnepség, és a Mikulás sem jár majd házról házra a tűzoltókkal, hogy átadja a csomagokat a gyerekeknek. Orosz Csaba polgármester közölte, hogy az tervezik, december 10-től 12-ig legalább két napon karácsonyi ételeket, italokat is árulnak majd a téren, de a Közegészségügyi Hivatal rendelkezései szerint az ételeket tilos helyben elfogyasztani, kizárólag csomagolva adják. A felsőcsallóközi városban az óvodákat és az iskolákat is bevonják a közterületek kidíszítésébe.



Törölt programok



A lapunk által megkérdezett csallóközi községek polgármesterei arról tájékoztattak, hogy egyelőre minden tervezett adventi és karácsonyi programot lemondtak. „CsallóköznádasdonmegrendeltükaMikuláskamiont a gyerekek számára, de a járványra hivatkozva a szervezők lemondták“ -tájékoztatta lapunkat Bóna Zsuzsa polgármester. Alistálon alkalmazkodtak a helyzethez és innovatív módon készülődnek a karácsonyi ünnepekre. Advent első vasárnapjától kezdve szentestéig minden vasárnap a községi hangosbemondó segítségével közvetítik a gyerekek ünnepi műsorát, amely egyébként az adventi koszorú soros gyertyagyújtásánál hangzott volna el. Természetesen estére a gyertyákat is meggyújtják, csak nem tömeg jelenlétében.



Érkezik a Mikulás



„A Mikulást sem vesszük el a gyerekektől, szombaton, december 5-én végigjárja a falut a Mikulás-kocsi. A gyerekek kijönnek a kapu elé és minden gyerek megkapja a mikuláscsomagját“ - mesélt az előkészületekről Horváth Tamás polgármester. Hasonló ötlete támadt Nyékvárkony polgármesterének, Fazekas Istvánnak is, aki Mikulásnak öltözve fogja december 5-én lovas kocsival (ha lenne hó, akkor szánon) széthordani a mikuláscsomagokat a helyi gyerekeknek. Egyházgellén az első gyertyagyújtásakor megszentelik az adventi koszorút, több programot nem mertek szervezni. Csallóközcsütörtökben ma délután egy kültéri szertartás keretében meggyújtják az első gyertyát. Pozsonyeperjesen holnap, vasárnap a templomban tartott mise után lesz az első gyertyagyújtás, egy hét múlva, december 6-án az önkéntes tűzoltók vállalták a Mikulás szerepét, minden gyerek, aki a kapuban várja majd a Mikulást, csomagot kap.



Pénz nélkül



Néhány önkormányzat online adventi koncerteket szervez és ezekre invitálja a helyi lakosokat. A kisebb településeknek viszont komoly gondot okoz az országos tesztelésre fordított anyagiak hiánya, a járvány miatt egyébként is jelentősen megcsappantak a települések bevételei. Sőt, olyan községek is vannak, amelyek a decemberi bérekre szánt tartalékokból fedezték a kötelező tesztelés költségeit. Eddig az állam nem fizette vissza a falvak pluszköltségeit.



Vásár nem, piac lesz



„Érsekújvár önkormányzata szeretett volna az adventi időszakban legalább kisebb, szerényebb karácsonyi vásárt rendezni, de mivel tömegrendezvényről van szó, a Közegészségügyi Hivatal nem hagyta jóvá ezt a szándékát“ - tájékoztatott Bernáth Petra, az Érsekújvári Városi Hivatal szóvivője. A járási székhely főterét, utcáit karácsonyi díszek teszik ünnepivé. Megtudtuk, hogy idén is elkészítik az adventi óriáskoszorút a főtéri Szentháromság-szobornál. Bernáth Petra elmondta továbbá, hogy az első adventi gyertya meggyújtására vasárnap kerül sor, de közönség nélkül. Érsekújvárban semmilyen karácsonyi programot nem tartanak meg a járványügyi helyzet miatt.

Léván idén elmaradnak a karácsonyváró rendezvények és a Hősök terén sem lesz hagyományos karácsonyi vásár a koronavírus miatt. Vágsellye önkormányzata arról értesítette a lakosokat, hogy a városháza előtt és a Vágvecse városrészben lévő Pribina parkban felállították a karácsonyfákat. A fenyőfákat a vágsellyei lakosok ajándékozták a városnak. A kultúrház előtt idén nem állítanak fát, mert hamarosan kezdődnek a felújítási munkálatok az épületben. Ünnepi díszítést kap a korzó, ahol szigorú higiéniai előírásokat betartva rendszeres időközönként megnyitják a gazdapiacot, ahol már karácsonyi portéka is kapható. Az érsekújvári járásbeli Tardoskedden felhívást intéztek a lakosokhoz, hogy kapcsolódjanak be a Tardoskeddi élő advent programba. Várják olyan magánszemélyek és vállalkozók jelentkezését, akiknek a kirakatai, ablakai az utcára, közterületekre nyílnak és a tulajdonosok vállalnák az adventi naptár valamelyik számának a kihelyezését. A számot a családi ház kapujára is kiakaszthatják. A játék célja összegyűjteni az adventi naptár huszonnégy számát, jelentkezni lehet az erika.csikosova@ tvrdosovce.sk címen. November végén a résztvevők kapnak egy titkos sorszámot és utasításokat arra vonatkozóan, melyik nap kell feldíszíteniük az ablakot, illetve a kirakatot.



Lesz betlehem



Taksonyfalván a település központjában felállított koszorú megáldásával veszi kezdetét az adventi időszak, amelyet Nagy Péter katolikus plébános és Kerekréty Miroslav evangélikus lelkész végez el a polgármester, Mészáros Márta részvételével. A hagyományos vásár és az adventi rendezvények elmaradnak. „Ilyenkor kiállítást, közös éneklést szoktunk szervezni a gyerekek, a cserkészek, a templomi kórus bevonásával, de idén semmi nem lesz. A koszorúhoz közel egy kis házikót szoktunk felállítani, amely az advent első időszakában úgynevezett Mikulásházként funkcionál, majd később átalakul betlehemmé. A mikulási tartozékokat most is kihelyezzük, de nem lesz vásár és nem jön a Mikulás a térre. Minden évben ilyenkor szoktunk minden gyereknek 10 éves korig egy csomagot átadni, de ebben a formában ez nem kivitelezhető. Mikulás után berendezzük a betlehemet, ahogy minden évben, most is a helyi fafaragó, Molnár Csaba szobrai díszítik majd a falu központját“ -mondta el a polgármester.

Deákin is csak az adventi koszorút állítjákfelafaluközpontjában,demás rendezvénnyel nem készülnek. Elmarad a koszorú felszentelése, az ünnepélyes gyertyagyújtás advent első vasárnapján, illetve a karácsonyi vásár is. Az Együtt Deákiért Polgári Társulás szervezésében minden évben Miklós napján lovas kocsival járja a falut a Mikulás, egy ördög és egy angyal. Idén is útra kel a csapat, de most azzal a különbséggel, hogy nem szállnak majd le a kocsiról, de aki szeretné, az kimehet az utcára megnézni a felvonulást.



Adomány gyógykezelésre



A galántai székhelyű Templars Polgári Társulás évről évre minden adventi vasárnapon az Esterházykastélyban szervez jótékonysági rendezvényt. Az előző években minden gyertyagyújtás alkalmával egy-egy rászoruló, általában komoly betegségben szenvedő gyermeket nevelő családnak adományoztak pénzt gyógykezelésre. A pénzadományokat mindig valamilyen jótékonysági rendezvényen gyűjti össze a szervezet. Horváth Tamás, a társulás alapító tagja elmondta, idén csak a szervezők lesznek jelen a gyertyagyújtáson, amelyet videóban közvetítenek a közösségi oldalon, az interneten. Csak a negyedik adventi vasárnapon adnak át adományt egy dongalábú kisfiúnak, hogy a gyógykezelését támogassák.



Adventi naptár



Komáromban is szerveznek élő adventi naptárat. A szervező Kliment Andrea úgy tervezi, december 1-től minden nap kivilágítanak egy-egy ablakot a városban az aktuális dátummal. Az elképzelés szerint kétszer 24, vagyis 48 jelentkezőt várnak, akik vállalják, hogy saját kreativitásukkal és ötleteikkel kialakítják az ablaknaptárakat. A lakóházak és lakások ablakai mellett kirakatokat is ki lehet díszíteni. A jelentkezők között kisorsolják majd, hogy kinek melyik számot kell megjelenítenie. December 1től minden nap közzéteszik a térképet, amelyen a pontos cím feltüntetése nélkül megjelölik az adott nap számát. Emellett már elkészült Komárom adventi koszorúja, amely a Klapka téren várja, hogy meggyújtsák rajta az első gyertyát. A koszorúval szemben már áll a város karácsonyfája, ünnepi díszítést kap a városháza is. Keszegh Béla polgármester érdeklődésünkre elmondta, keresik a módját, hogy miként tudnának még életet lehelni a városközpontba a karácsonyváró időszakban. Elképzelhető, hogy forralt bort és más meleg italokat lehet majd vásárolni a Klapka téren. Emellett úgy tervezik, legalább vasárnaponként egymástól biztonságos távolságra felállítanának néhány standot, ahol különböző termékeket lehetne megvásárolni. (béva, sk, száz, mb,vp)