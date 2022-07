VIDEÓ: Remek hangulatban telt az első Manócska tábor

Először szervezték meg a Manócska Családi Tábort Alsószeliben. A közös játékon, a gyerekprogramokon kívül a szülőknek szóló előadásokkal, beszélgetésekkel is színesítették a programot. Az ötletgazda és főszervező, Kelemen Kata maga is kisgyermekes anyuka, tapasztalta, mennyire el lehet magányosodni, szigetelődni a gyerekkel otthon töltött idő során, amely a koronavírus ideje alatt még inkább előjött. Szeretett volna olyan rendezvényt szervezni, ahol minden a kicsi, óvodás kor alatti gyermekek kényelmét, igényeit szolgálja. A tábor résztvevőinek száma, a hangulat és az megkérdezettek véleménye alapján nagyon jól sikerült megvalósítani az elképzeléseket.

„Az első naptól kezdve nagyon jó és nyugodt a hangulat, minden nap több mint 40 gyerek jött el a szüleivel vagy más kísérővel. Nagyon elégedett vagyok, csak kedves szavakat, jó visszajelzéseket kapok és többen már a jövő évi táborba is jelentkeztek. A legnagyobb sikere a legkevésbé szervezett dolognak van, mégpedig a szabad játéknak. Az első napon az udvaron, majd az eső miatt a kultúrházban alakítottunk ki játszóhelyet rengeteg játékkal a kicsiknek, ahol mindegyik a saját korosztályának megfelelővel tudott játszani. Az olvasósarok is nagy sikert aratott, mert oda el lehet vonulni megpihenni, beszélgetni” – mondta el lapunknak Kelemen Kata, aki nemcsak mint szervező, hanem mint szoptatási tanácsadó is jelen volt. Kifejtette, a szoptatással kapcsolatban kicsit tartott attól, hogy nem lesz-e kellemetlen a tápszerrel etetett gyerekek anyukáinak a szoptatásról beszélgetni, de örömmel vette részükről azokat a kérdéseket, hogy hogyan tudnának felkészülni arra, hogy a következő gyereküket szoptatni tudják, ne kelljen tápszerrel etetni őket, valamint a szoptatós anyukák is más-más kérdésekkel fordultak hozzá. Elmondta, talán a legtöbben a mosható pelenkák és intimbetétek iránt érdeklődtek, de a babahordozó kendők és a barefoot lábbelik szintén nagy sikert arattak, többen döntöttek úgy, hogy kipróbálják ezeket a hasznos eszközöket, amelyekről Csiba Klaudia tartott bemutatót.

Seszták Seres Anna elmondása alapján azért jó a Manócska tábor, mert olyan anyukák vettek részt, akik egyébként nem, vagy csak ritkán találkoznak, mert elvesznek a mindennapos otthoni teendőkben.

„A Covid alatt megszoktuk, hogy otthon vagyunk és nemigen merészkedünk közösségbe, ezért nagyon jól hangzott, hogy óvodástól kisebb gyerekekkel jöhetünk. Nagyon jó eszközök, játékok vannak itt a gyerekek számára és olyan fiatal lányok, egyetemisták is a segítségünkre vannak a gyerekek felvigyázásában, akik nagyon ügyesen bánnak velük. Minden nap más termékekkel ismerkedhettünk meg, de a természetközeliség mindegyiknél jelen van. Jó, hogy mindent meg tudjuk nézni, tudunk róla kérdezni, beszélgetni azokkal, akik már használják. Van Ringató foglalkozás, gyerekjóga, még sincs telezsúfolva a program, semmi sem kötelező, de van miből választani” – részletezte. Elmondta továbbá azt is, hogy gyermekénél eddig is kizárólag a mosható pelenkákat használták, mert számos előnye van.

„Annyi műanyag van körülöttünk, hogy ha csak egy kicsivel is hozzájárulok, hogy kevesebb legyen, az már jó érzés és nagyon szívesen teszem. Ezek a pelenkák már egyáltalán nem olyanok, mint a régiek, nem okoz gondot a használatuk, hiszen segítségünkre van a mosógép és mindenféle speciális fertőtlenítő- és tisztítószerek, nagyon higiénikus és egyszerű a tisztán tartásuk. Ugyanígy mosható intimbetéteket használok, amelyek sokkal kényelmesebbek, mint a műanyag betétek vagy tamponok. Abszolút kifizetődő beruházás a mosipelenka, mert a számítások szerint, míg a gyerek szobatiszta lesz, nagyjából 2 ezer euróba kerül az eldobható pelenkák megvásárlása. Eddig 850 eurót költöttünk mosható pelenkákra, és teljes a készlet, többre már nem lesz szükség, viszont használhatjuk majd a testvérkénél is, vagy akár el is adhatjuk később. Úgy vélem, ez a jövő” – fogalmazott Seszták Seres Anna.

Mészáros Magdolna unokáival és menyével vett részt a táborban. „Az egyikük hároméves, a másik tíz hónapos. A bezártság után nagyon igényeltük, hogy közösségben legyünk. A nagyobbik unokám szeptemberben kezd óvodába járni, úgy gondoltuk, hogy jó alkalom arra, hogy gyerekek között legyen, megtapasztalja, hogy néha meg kell osztani a játékokat másokkal. Nekünk, felnőtteknek is nagyon kellemes élmény, barátságosan fogadtak minket, fantasztikus a környezet, látszik, hogy olyan anyuka szervezte, akinek szintén kicsi gyermeke van, hiszen minden a kicsik kényelmét szolgálja, minden a helyén van. Én főleg a népi játékok és a Ringató foglalkozásokon vettem részt az unokákkal, a menyemnek nagyon tetszettek a szakmai előadások, meg is vásárolt egy kezdőcsomagot a mosható pelenkákból és egy hordozókendőt is választott, mert ezek valóban nagyon hasznos dolgok” – fejtette ki Mészáros Magdolna hozzátéve, hogy ha lesz rá lehetőség, biztosan jövőre is részt vesznek a táborban.

A pihenő jurtában a tábor alatt bármikor lehetett szundítani