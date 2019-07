Rekordmeleg volt júniusban

Júniusban két rendkívüli hőhullám érte el térségünket, június 10. és 16., valamint június 24. és 27. között. Több meteorológiai állomáson rekordszámú trópusi napot regisztráltak, amikor a napi csúcshőmérséklet meghaladta a 30 Celsius-fokot. Zsigárdon 19 ilyen nap volt, Bellegszencsen (Podhájska) 18, Gyügyfürdőn pedig 16.

Külön érdekesség, hogy több meteorológiai állomás mérése szerint az összes júniusi nap nyári nap volt (a hőmérséklet meghaladta a 25 fokot). „Ógyallán, Szliácson, Nagytapolcsányban és Zsigárdon is ez történt, és ez még soha nem fordult elő a meteorológiai mérések bevezetése óta” - áll az intézet elemzésében.

A trópusi éjszakák száma (amikor a hőmérséklet éjszaka sem csökkent 20 fok alá) szintén rekordot döntött, és amire még szintén nem volt példa, hogy ez az északi és északkeleti járásokban is előfordult. A Lomnici-csúcson is megdőlt a melegrekord, júniusban ott még soha nem mértek 17,5 Celzius-fokot.

A havi átlaghőmérséklet is rendkívül magas volt, Zsigárdon 24,9 fok, a pozsonyi repülőtéren pedig 23,8 fok. Emellett az összes, vagyis az északi meteorológiai mérőállomásokon is megdőlt a júniusi havi átlaghőmérsékleti rekord, Oravská Lesnán például 0,6 fokkal. Ott eddig 1992 júniusa volt a legmelegebb, 18,8 fokos átlaghőmérséklettel, és Oravská Lesnán ezzel megdőlt a júliusi és az augusztusi havi rekord is.

Riasztó a májusi és a júniusi havi átlaghőmérséklet közti több mint 10 fokos eltérés is, ez a négyszerese a korábbi években mért átlagkülönbségeknek.

A csapadék szempontjából is rendkívüli volt a június a sok helyi zápor és zivatar miatt. Egyes területeken viszont minden korábbinál kevesebb eső esett, Pozsonyban a Kolibán egész hónapban mindössze 16,7 milliméternyi csapadékot észleltek a mérőműszerek, még kevesebb eső esett Kuchyňán (6,5 milliméter) és a pozsonyi Malomvölgyben (10,3 milliméter).