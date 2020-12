Régi karácsonyok hangulata Betléren

Az Andrássyak karácsonyi szokásait, a híres betléri karácsonyfa történetét Máté Tímea, a Szlovák Nemzeti Múzeum – Betléri Múzeum igazgatója mesélte el lapunknak.

A századforduló arisztokrata életstílusához tartozott, hogy az év eseményeinek pontos menete volt. A „nemesi év” az udvari fogadtatással kezdődött és a karácsonyi ünnep zárta. Ezt a felosztást szigorúan betartották és évente megismételték. Az Andrássy-család tagjai, úgy, mint a magyar főnemesség más képviselői is, a tél elején rendszerint visszatértek városi palotájukba, hogy a karácsonyi ünnepeket ott tölthessék szeretteik körében, a személyzettel. „A Vasgrófként ismert Andrássy Manó (1821–1891) és fia, Géza (1856–1938) palotái Budapesten voltak. Gazdagon díszített termeiket nagyméretű fotóalbumokból ismerjük, melyek ma a Betléri Múzeum történelmi fényképek gyűjteményében találhatók. Ez a gyűjtemény több mint 10 000 darabból áll. Sajnos, eddig nem találkoztunk egyetlen olyan karácsonyi fényképpel, mely a betléri kastélyban készült volna, vagy legalábbis tanúskodna arról, pontosan hogyan nézett ki régen az Andrássyak karácsonyfája” – mesélte az igazgató.

Máté Tímea elmondta, az arisztokrácia fontos szerepet játszott a karácsonyfa-állítás szokásának elterjesztésében, hagyománya Németországból került Magyarországra a szoros német és osztrák rokoni kapcsolatok által. Már a 19. század második fele előtt része volt a nemesség otthonainak.

Cukor, dió, mogyoró

„Aranyra festett diókkal, almákkal és fényes papírba csomagolt édességekkel, de egzotikus gyümölcsökkel is volt díszítve. A karácsonyfát szó szerint meglehetett enni, ami a gyerekek legnagyobb öröme volt és különleges eseménynek számított, mivel az arisztokrata gyerekeket nagyon szigorúan nevelték. Nem volt gyakori az édesség fogyasztása, mert a szülők úgy vélték, nem tesz jót a gyerekeknek. Nagyobb családokban előfordult, hogy a lányoknak és a fiúknak is saját karácsonyfájuk volt. Már az első fákon megjelentek a drótokkal rögzített gyertyák, a 19. század végén pedig csillogó díszek, üvegdíszek és füzérekˮ – tette hozzá Máté Tímea. Az Andrássyaknál nem volt szokás az ajándékokat becsomagolni, hanem inkább fehér abrosszal borított asztalokon voltak elhelyezve a karácsonyfa közelében. Megajándékozták a személyzetet és azok családtagjait is.

„Tudjuk, hogy ruházatot, lábbelit, ágyneműt, de pénzt is kaptak. A gyerekek főleg játékokat, könyveket, de mézeskalácsot is. Idősebb kollégák elbeszéléséből ismerünk olyan történeteket, melyek szerint az Andrássyak időnként a betléri uradalmon töltötték az év legszebb ünnepét, tiszteletüket és hálájukat kifejezve a személyzet összes tagjának és az uradalom jószágainak is. Ismerünk egy videófelvételt, melyen Milka Grígerová beszél a karácsonyi hagyományokról. II. Andrássy Manó grófnál dogozott szolgálóként. Említi, hogy mindenki kapott új anyagot ruhára, és nagyobb ajándékokat is. Az anyukája elmondása szerint gyermekként a karácsonyi jókívánságok után pénzt kaptak a grófi családtól, a hóból szedték össze, nagyon örültek neki. Hagyomány volt a karácsony közös ünneplése a családi kápolnában. Nagyon sok fénykép tanúskodik arról, hogy a téli időszakban szerettek az Andrássyak Betlérben lenni, sokat sportoltak − síeltek, szánkóztak, vagy vadásztakˮ – mesélte Máté Tímea.

II. Andrássy Emánuel családja a 20. század 30-as éveiben. (Fotó: az SzNM archívuma)

A mai napig adakoznak

Az Andrássyak személyes levelezésből, naplókból tudjuk, hogy a karácsonyfát általában december 24-én díszítették fel, de voltak kivételek is. Az arisztokraták fő feladatai közé tartozott a jótékonyság és a gyengébbek segítése. Ezt a hagyományt szeretnék az SzNM – Betléri Múzeumban is folytatni, ezért 2014-től rendszeresen megszervezik a karácsonyi jótékonysági rendezvényüket, mellyel a dobsinai gyermekotthon lakóit támogatják.

„A kastély előtt karácsonyi énekek hangzanak el, forró teát és karácsonyi puncsot kínálunk, a végén pedig közösen énekeljük a Csendes éjt több nyelven. A járvány miatt, sajnos, ez a rendezvény idén elmaradt, de már örömmel várjuk a következőt. Szép hagyománnyá vált, hogy advent első vasárnapján a betléri kastély egyik legpompásabb termében már tündököl a karácsonyfa, díszítését a századforduló magyar arisztokrata karácsonyfái ihletik, az Andrássy-kastély is ünnepi díszbe öltözik. A tárlatvezetések ünnepi hangulatát, mely a háromkirályok ünnepéig tart, számos információval egészítjük ki az Andrássy-család karácsonyi szokásairól, melyek mai napig elkápráztatják a látogatókatˮ– zárta Máté.

(Fotó: az SzNM archívuma)