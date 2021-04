Próbálják tartani a diáklétszámot

A vágsellyei alapiskola létszáma az elmúlt néhány évben 170 körül mozgott, jelenleg 168 tanuló látogatja az intézményt. Hamar Mónika igazgató elmondta, korábban volt olyan év is, amikor csak 140 gyerek járt a Pázmány Péter nevét viselő iskolába, de szerencsére mostanáig tudták tartani a 170 körüli létszámot.

Fontos a létszám

“A beiratkozás múlt héten három napon keresztül zajlott. 18 gyereket írattak be, de néhányan már jelezték is, hogy halasztást fognak kérni, így valószínűleg kevesebben kezdik meg az első évet szeptemberben. A kilencedik évfolyamba szintén 18 tanuló jár, így valószínűleg csökkenni fog az iskola összlétszáma. Kicsit aggódva várjuk, hogyan alakul a tanévkezdés, hiszen számunkra az lenne ideális, ha nem csökkenne a gyerekek létszáma, mivel az meghatározza a további működést. Az is igaz, hogy a halasztás a jövőben mindig létszámnövekedést jelent” - fejtette ki. Az igazgató arról is tájékoztatott, hogy a beiratkozás kétféle módon, elektronikus formában és személyesen is zajlott. A szülők körülbelül fele-fele arányban választottak a két lehetőség közül.

Változatos programok

“Előre megbeszélt időpontban jöhettek be a szülők egyenként. Sajnos a gyerekekkel nem találkozhattunk. A koronavírus miatt már tavaly is így zajlott a beiratkozás, ezért nem volt ismeretlen a helyzet. Az előző években nyílt napot, valamint szülőknek és gyerekeknek szóló előadásokat szoktunk tartani már márciusban, az áprilisi beiratkozást pedig közös programokkal igyekeztünk színesíteni, amikor a pedagógusok a tanteremben felállított egy-egy állomáson a gyerekek különböző készségeit tudták megfigyelni, megvizsgálni, a gyerekek megismerkedhettek a leendő pedagógusokkal. Ezeken az rendezvényeken mindig részt vettek az óvónők, a pedagógiai asszisztensek és a gyógypedagógus is. Mindez elmaradt, de a szülők lehetőséget kaptak az előzetes konzultációra, telefonos vagy személyes beszélgetésre, az esetleges speciális igények, kérések megbeszélésére” - mondta el Hamar Mónika.

Nyolc elsőssel számolnak

Diószegen 67 tanuló jár a Petőfi Sándor Alapiskola és Óvoda összesen nyolc évfolyamába, ötödik osztály nincs az intézményben, mivel öt évvel ezelőtt nem tudtak első osztályt nyitni. “Olyan kevés volt a jelentkező, hogy össze kellett vonni két évfolyamot, így az egyik kimaradt. A tanulók száma eddig folyamatosan csökkent, de úgy néz ki, hogy hosszú idő után most először meg tudjuk tartani a létszámot, hiszen 9 gyermeket írattak be hozzánk. Közülük egy szülő jelezte, hogy halasztást fog kérni, így 8 gyerekkel számolunk. Az év végén 7 kilencedikes fog kimaradni, egy tanuló pedig a nyolcadik évfolyamból, tehát ha szeptemberig nem lesz változás, akkor jövőre is ugyanannyi gyerekkel kezdhetjük a tanévet, mint amennyivel az ideit befejezzük” - tudtuk meg az iskola titkárnőjétől, Tóth Mártától, aki egyben a napközi nevelője is. Szerinte a nagyon alacsony létszám amiatt van, mert Diószeg egyre inkább elszlovákosodik, az egykori tanulók a gyerekeiket szlovák iskolába íratják, a születések száma csökken, a gyermekvállalás időpontja kitolódik. A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványokat a szülők letölthették az iskola honlapjáról, de mindegyikük személyesen vitte be kitöltve az iskolába. “Olyan kevés gyerek van, hogy mindegyikkel személyesen tudjuk tartani a kapcsolatot, ezért már a beiratkozás előtt felkerestük őket. Szerettünk volna nyílt napot, foglalkozásokat szervezni a leendő elsősöknek a korábbi évekhez hasonlóan, de sajnos erre most nem volt lehetőség” - tette hozzá Tóth Márta. A diószegi iskolába nemcsak a helyiek járnak, hanem a szomszédos településkről, Kismácsédról és Nemeskosútról is látogatják az intézményt a gyerekek. A beíratott elsősök között csak két vagy három diószegi van, a többiek olyan szülők gyerekei, akik egykor ide jártak, de az említett településekre költöztek. Az iskola korábban két épületben működött, külön az alsó és felső tagozat, de tavaly sikerült egy helyre költöztetni az osztályokat, a tervek szerint jövőre elkészül a tornaterem is. A nevelőnő szerint így előnyösebb, kényelmesebb a működés, és remélhetőleg a szülők számára is vonzóbb lesz a magyar iskola.