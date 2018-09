Polgármester lenne Keszegh Béla alpolgármester Komáromban

Komárom | Keszegh Béla jelenlegi alpolgármester a Függetlenek Komáromért csoport polgármesterjelöltje, aki mögött 21 tagú csapat sorakozott fel.

Miután a Híd 15, az MKP 12 (vagy 14, ez lapzártáig még nem dőlt el) jelöltet indít, a függetleneké a legnépesebb csapat a városban, de ők sem használták ki a maximum 25-ös jelöltszámot; a komáromi városi képviselő-testület ugyanis 25 tagú.

„Sokszor felteszik a kérdést, létezik-e olyan, hogy független jelölt. Számunkra ez a kifejezés azt jelenti, hogy a pártfegyelemtől és a gazdasági érdekektől akarunk függetlenek lenni” – mondta bemutatkozó sajtótájékoztatójukon Keszegh Béla, aki megnevezte a lehetséges alpolgármestert is, Varga Tamás személyében – hozzátéve, természetesen, ha megfelelő támogatást kapnak a választóktól. Ennek a csapatnak a tagja Stubendek László regnáló polgármester is, aki ezúttal csupán képviselőjelöltként méretteti meg magát. A 21 indulóból 10 jelenleg is önkormányzati képviselő, többségük már négy éve is Keszegh Bélával egy csapatban kampányolt – és a 11-ből 8-an be is jutottak a testületbe, a legnagyobb frakciót alkották –, de négy éve még nem állítottak saját polgármesterjelöltet.

Korábban már a Híd és az MKP is nyilvánosságra hozta polgármesterjelöltje nevét, az előbbi Héder Ágnest, az utóbbi Knirs Imrét indítja. További három személyről tudni, hogy gyűjti a jelöléshez szükséges aláírásokat: Feszty Zsolt, Benyó Zoltán és Bósza János. Feszty Zsolt négy éve az MKP–Híd közös listáján került a komáromi testületbe, most függetlenként indulna, képviselőnek is. Benyó Zoltán 8 éve független városi képviselő, 12 éve már indult a polgármesteri posztért. Továbbra sem adott egyértelmű választ az indulását firtató kérdésünkre Ondrej Gajdáč (jelenleg független képviselő), akinek neve szintén felmerült a lehetséges polgármesterjelöltek között. „Sokan próbálnak rábeszélni, de még nem döntöttem. Egyelőre csak a képviselőjelöléshez gyűjtöttem az aláírásokat” – mondta. Ha indulna, ő lenne az egyedüli szlovák jelölt, míg a magyar szavazatok 5-6 jelölt között osztódnának el.

Négy éve hat polgármesterjelölt volt Komáromban, eddigi értesüléseink szerint közülük most egy sem indul a polgármesteri posztért.