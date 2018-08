Knirs Imrét jelöli polgármesternek az MKP Komáromban

Komárom | Knirs Imre az MKP polgármesterjelöltje az őszi helyhatósági választásokon. Knirst tavaly novemberben váltotta le alpolgármesteri tisztségéből Stubendek László polgármester.

2014-ben független jelöltként választották meg képviselőnek, később belépett a pártba és tagja lett a feloszlatása után idén újjáalakult komáromi helyi szervezetnek is.

Kocur Lászlótól, a helyi szervezet elnökétől, országos pártigazgatótól megtudtuk: az MKP nem állít teljes, 25-ös képviselőjelölt-listát, csupán 15 személyt indít, párttagokat és párton kívülieket is. „A hétfői ülésen 9 jelöltről döntöttünk, további egyeztetések folynak, a végső listáról az augusztus 28-i taggyűlésen határozunk” – mondta. Addig nem akart neveket elárulni, lapunk értesülése szerint a jelenlegi önkormányzati képviselők közül ketten szerepelnek a jelöltlistán, Knirs Imre és egy párton kívüli személy. Kérdésünkre, hogy az MKP elnöksége beleszólhat-e a helyi szervezet választásába a polgármesterjelölt személyét illetően, Kocur megjegyezte: az OT határozata szerint a stratégiailag fontos településeken, mint amilyen Komárom is, a helyi szervezet egyeztet az Országos Elnökséggel, ami megtörtént. Korábban olyan híresztelések kaptak szárnyra, hogy Knirs Imre kész függetlenként is megméretteti magát, ha az MKP nem őt indítja. Az érintett lapunknak ezt nem cáfolta, de, mint mondta, most már tárgytalan a dolog. Szerinte csak polgármesterként van lehetősége megvalósítani azokat az elképzeléseket, amelyekért alpolgármesterként is dolgozott, ezért ambicionálta jelölését a pártban. Az ülésen 19 tag volt jelen, közülük 12-en támogatták indítását; a párt komáromi helyi szervezetének 35 tagja van.

Komáromban további polgármesterjelöltek neve is felmerült már, Keszegh Béla jelenlegi alpolgármester függetlenként gyűjti az induláshoz szükséges támogató aláírásokat, Feszty Zsolt városi képviselő Facebook-oldalán lebegtette meg indulását, a Híd Héder Ágnest jelöli, Bósza János is függetlenként szeretne indulni. A szlovák pártok egyelőre nem álltak elő egy névvel sem. Ondrej Gajdáč városi képviselő lapunk kérdésére, hogy indul-e polgármesteri posztért, azt válaszolta, nem hozott még végleges döntést, egyelőre csak a képviselőjelöléséhez gyűjti az aláírásokat. Stubendek László jelenlegi polgármester nem indul a posztért.