Petícióval tiltakoznak a dán sertéstelep ellen Gútán

A Dan-Slovakia Agrar Kft. 5,5 millió euróból nagy sertéstelepet hozna létre Gútán. A Stagnóca településrészre tervezett megafarm ellen aláírásgyűjtést szerveztek a helyiek.



8 ezer aláírás



Halász Béla (független) városi képviselő elmondta, 8775 aláírást gyűjtöttek, ebből 2774 online érkezett. A legtöbb támogató aláírás Gúta és környékéről érkezett, azonban a tiltakozáshoz Szlovákia más városai is csatlakoztak. „Öröm, hogy augusztus 8-tól ennyi aláírást sikerült összegyűjteni, amit eljuttattunk a környezetvédelmi tárcának és a dán cégnek is” – mondta Halász. Az önkormányzat építésügyi és a környezetvédelmi bizottsága egy szakmai stábot hoz létre, amely a dán sertésteleppel kapcsolatos kérdéseket vizsgálná.



Ellenzik a megafarmot



Horváth Árpád polgármester szerint az itt található édesvízkészlet miatt ez nemcsak Gúta, hanem egész Csallóköz ügye. „Egyre többen tiltakoznak az óriási sertésfarmok ellen. Nem az állattartást, hanem a nagy farmokat ellenezzük. Gútán és környékén mindig is voltak sertéstelepek, jelenleg Stagnócán egy magánkézben lévő farmon 1600 disznót nevelnek, ezek nem zavarják az itt élőket” – magyarázta Horváth. Hozzátette, legvégső esetben a város megvásárolná a telepet, ám ez több millió eurós tételt jelent, bár elővételi joga a dán cégnek van. A beruházást akadályozza a gútai városfejlesztési terv, amely nem engedélyezi ekkora disznófarm létrehozását, és a polgármester derűlátó a telep meghiúsítását illetően.

Kamocsa és Keszegfalu vezetése is ellenvetéseket fogalmazott meg. Gúta polgármestere kifejtette, a város határában, Lohótnál található egy geotermikus furat és mintegy 30–40 családi ház, Keszegfaluval közösen üdülőhelyet alakítanának ki itt. Az ötlettel már foglalkozik az önkormányzat.

A sertésfarm létesítését a közegészségügyi, a járási és a megyei hivatal is ellenzi, tájékoztatott Horváth Árpád. A petícióhoz számos megyei képviselő is csatlakozott.



Konkrét terv kell



A tervek szerint a dán cég tizennégy istállót építene fel Gúta határában, amelyekben mintegy 16 ezer hízódisznót nevelnének. A telep létesítése kapcsán környezetvédelmi hatástanulmány készült, a szaktárca felülvizsgáltatja a beruházó által benyújtott tervezetet. Utóbbiról szeptember végén a szaktárcánál egyeztettek az érintettek: Gúta, Keszegfalu, a Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatal, illetve az OAZIS szociális szolgáltatások intézménye. A tárgyaláson szó volt a Komárom–Gúta közút terhelhetőségéről, megvitatták az érintett településeken élők életkörülményeinek várható romlását, a talajvíz esetleges szennyeződését. A környezetvédelmi minisztérium részletes terveket vár a Dan-Slovakia Agrar vállalattól a sertéstelep működésének várható hatásairól, be kell mutatnia a hígtrágya elvezetésének, a trágyázásnak a megoldását, és a termőföld minőségére gyakorolt hatását. „Konkrét intézkedéstervezetet kell leadni, amely garantálja, hogy a tervezett beruházás nem fogja rontani az életkörnyezetet és az érintett települések lakosainak egészségére sem lesz káros hatással. Be kell számolnia a talajvíz minőségének megőrzése és a szagok terjedésének megakadályozása érdekében tervezett intézkedésekről is” – áll a környezetvédelmi minisztérium anyagában.



Folytatnák a tiltakozást



A Dan-Slovakia Agrar vállalat által megbízott pozsonyi Ekos Plus Kft.-nek a környezetvédelmi hatástanulmány felülvizsgálatára három éve van, ám az elhangzottak alapján erre korábban 2020 tavaszán kerülhet sor. Az eredményt a lakosság is véleményezheti. A helyiek készek folytatni a tiltakozást, akár sztrájk vagy népszavazás formájában is.



Vízszennyezés



A Dan-Slovakia Agrar Kft. állítja, elégséges lesz a hígtrágya tartályának kapacitása, teljesen zárt és szagmentes, a malacokat a lehető legegészségesebb környezetben tartják, az állatorvos javaslatára kapnak csak esetenként antibiotikumot az állatok. Úgy fogalmaznak, tavaly 22 ellenőrzésük volt, az illetékes hivatalok egyszer sem találtak hiányosságokat. A vállalat elégségesnek tartja a jelenlegi környezetvédelmi törvény hátterét, amely szerintük a legszigorúbb az egész EU-ban. Felmerült, hogy a dán cégnek köze lehet a komáromfüssi és csicsói ivóvízszennyezéshez, ezt azonban a vállalat cáfolta. Állítják, szakhatósági igazolásaik vannak arról, nem az ő tevékenységük okozta a problémát, hanem a csatornahálózat, illetve a szennyvíztisztító hiánya, valamint, hogy maguk a lakosok hordják a földekre a fekáliát. A dán cég szerint a vállalkozásuk megfelel a legmagasabb követelményeknek, aminek know-how-ját szívesen megosztják az érdeklődő gazdákkal, és készek nyilvánosságra hozni minden szükséges adatot és információt a tevékenységükkel kapcsolatosan. Mogens Hansen, a Dan-Slovakia Agrar Kft. vezetője egy lakossági fórumon is megpróbálta eloszlatni a lakosok és a városi képviselők kétségeit.



16 ezer állattal számolnak



Gútán és környékén azután indult a tiltakozás, miután felmerült, hogy a Dan-Slovakia Agrar Kft. mintegy 5,5 millió eurós beruházással bővítené a meglévő sertéstelepet Stagnócán. A tervek szerint 16 ezer hízót nevelnének. A felújítási munkálatok 2021-ben kezdődnének és 2023-ban üzemelnék be a telepet. A dán vállalat Szlovákiában immár 18 éve van a piacon, az ország legnagyobb sertéstenyésztője, mintegy kétszáz embert foglalkoztat és eddig 100 millió eurót fektetett be.