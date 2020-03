Pénteken az ingázóknak mégis megnyithatják a határt Komáromnál

Molnár Attila minderről Dél-Komárom hivatalos Facebook-oldalára csütörtök kora este feltöltött videónyilatkozatában számolt be. Ebben elmondta, nagyon sokan keresik meg őt is a határzár ügyében. Az érdeklődést a polgármester érthetőnek nevezte, ugyanis, mint mondja, „egy városként lélegzünk”, valamint családokat vágott ketté az a határzár, amelyre a második világháború vége óta nem volt példa. Noha Molnár Attila utalt a helyzet bizonytalanságára is, amely folyamatosan, óráról órára változhat.

„A jelenlegi tudásunk szerint meg tudom erősíteni, hogy a két ország külügyminisztériuma felvette a kapcsolatot egymással, s jelenleg a két ország belügyminisztériumai egyeztetnek arról, hogy Komáromnál újra megnyissák a határt. Ez a határnyitás azonban nem azt fogja jelenti, hogy itt újra lehet szabadon járni, kelni a határon át és a hídon, hanem pontosan úgy, ahogy Vámosszabadinál vagy Esztergomnál jelenleg megoldott, kizárólag munkavégzés céljából. Két nyelven kiállított munkáltatói igazolással és a személyes okmányok birtokában a 30 kilométeres körön belül élők kelhetnek át a határon. Én azt gondolom, hogy vélhetően holnap reggeltől ez érvénybe léphet, amennyiben rábólint a két belügyminiszter is, hiszen a két külügyminiszter ebben már megállapodott” – mondta Dél-Komárom polgármestere.