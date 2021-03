Patikából a mennyország kapujába

Az egészségügyi ellátásban dolgozók általában azt vallják, bármilyen járványról legyen szó, előbb vagy utóbb ők is elkapják a betegséget. Kuczmann Anikó patikus hasonlóan vélekedik, bár sosem hitte volna, hogy a koronavírus miatt ő is lélegeztetőgépre kerül és élet-halál között fog lebegni. A mennyország kapujából visszatérve pozitívan látja a jövőt, amint egészségi állapota engedi, visszatér a gyógyszertárba.

Királyhelmec | Az egészségügyi ellátásban dolgozók általában azt vallják, bármilyen járványról legyen szó, előbb vagy utóbb ők is elkapják a betegséget. Kuczmann Anikó patikus hasonlóan vélekedik, bár sosem hitte volna, hogy a koronavírus miatt ő is lélegeztetőgépre kerül és élet-halál között fog lebegni. A mennyország kapujából visszatérve pozitívan látja a jövőt, amint egészségi állapota engedi, visszatér a gyógyszertárba.

Kuczmann Anikó 1984 óta dolgozik patikusként, királyhelmeci gyógyszertárukat hosszú évek óta férjével közösen vezetik. A koronavírus egy évvel ezelőtti felbukkanását követően az ő életük is jócskán felborult, nem kevés szakmai tapasztalattal a hátuk mögött őket is olyan feladatok elé állította a világjárvány, melyekre az elmúlt évtizedek során egyszer sem volt példa. A patikus elmesélése szerint több influenzajárványon és egyéb életveszélyes kór terjedésekor ők is átestek a betegségeken, egészségügyi szolgáltatóként mindig készen álltak, de óvintézkedések alkalmazására az elmúlt 12 hónap kivételével igazából egyszer sem volt szükség.

Gyógyszertárból kórházba

„A fertőzést a gyógyszertárban kaptam el. A betegséget először a férjem és az alkalmazottaink kapták el, de később már nálam is jelentkeztek a tünetek. Nem sokkal később olyan állapotba kerültem, hogy az azt követő 15 napon át a lélegeztetőgép tartott életben. A királyhelmeci kórházban február nyolcadikán ébresztettek fel a mesterséges lélegeztetéshez szükséges mély altatásból. Az azt követő hét nap kegyetlen volt, igazából azt sem tudtam, mi az álom és mi a valóság. A narkózis miatt kerültem ilyen állapotba, ezért arra kértem az orvosokat, hogy ne adjanak több altatót, hogy végre kitisztulhasson a tudatom. Miután már valamennyire jobban lettem, a Covid-osztályról a sürgősségire helyeztek át, de én minden áron haza akartam menni, ezért beszereztünk egy mobil oxigénellátó berendezést. Erre elsősorban éjjel volt szükségem, de mivel a kórházban több mint két hétig az ágyhoz voltam kötve, a testem még most is nagyon gyenge. Tulajdonképpen február 14-én, Valentin-napon újjászülettem, azóta teljesen másként látom a világotˮ – közöle lapunkkal a patikus.

A patikus arra kéri az embereket, vegyék komolyan a járványt, mert súlyos betegségről van szó. - Németi Róbert felvétele

Már higgadtabbak

A történtek ellenére a patikus részletesen beszámolt az elmúlt időszakról, elmondása szerint egy év alatt rengeteget változott az emberek hozzáállása. „Én úgy látom, hogy az emberek többsége már nyugodtabban kezeli a helyzetet. Míg múlt év márciusától az év közepéig mindenki halomszámra vásárolta a vitaminokat és az orvosságokat, ma már nem kígyóznak a sorok a gyógyszertárak előtt. Azok, akik felhalmozták a gyógyszereket, lehet hogy meg sem betegedtek, így nekik még most is tart a készlet. Jól emlékszem, hogy legelőször a lázcsillapítókból, elsősorban a Paralenből fogytunk ki, ezért a gyógyszertárosokkal megegyeztünk, hogy egy páciensnek maximálisan egy dobozzal adunk. Ezután az egyszer használatos gumikesztyűk és arcmaszkok, végül a fertőtlenítőszerek beszerzése okozott gondot. Mivel ezekre a portékákra nagy volt a kereslet, az árak is jócskán megemelkedtek. Az árakat sajnos nem mi szabjuk meg, a beszállító cégek a megnövekedett kereslet miatt szinte mindent ugrásszerűen megemeltek. Míg március elején egy pár gumikesztyű valamivel több mint 10 centbe került, néhány héttel később már 50–60 centért árultuk darabját. A szőtt anyagból készült maszkok ugyebár jóval drágábbak voltak, ezért egyszerre több ezret rendeltünk, hogy reális áron tudjuk eladni őket, de a szabályok módosítását követően több száz darab ott hever a raktáron. Most ezeket egy-egy születésnap alkalmával elajándékozzuk, hogy legalább így túladjunk rajtukˮ– közölte lapunkkal Kuczmann Anikó.

Pénzügyi gondok

A patikus úgy véli, a régióban élők számára manapság már nem igazán a vírus jelenléte, hanem inkább a munkanélküliség által egyébként is sújtott régió egyre rosszabb gazdasági helyzete jelenti a legnagyobb gondot.

„Tudjuk, hogy a gyógyszerek pénzbe kerülnek, de bármennyire is szeretnénk, ingyen sajnos nem adhatjuk őket. Rengeteg nyugdíjas és szociálisan rászoruló él ebben a régióban, sokszor azzal szembesülünk, hogy csak a legfontosabb gyógyszereket tudják megvenni. Ha egy vitaminra már nem jut pénzük, akkor tanácsokat adok nekik, hogy otthon készítsenek maguknak egy vitaminkoktélt vagy más, házilag előállítható kenőcsöt vagy szirupot, például hagymaszirupot. Én azt hiszem, hogy a lakosság túlnyomó része továbbra is próbál bízni az egészségügyben, de a különféle gyógyszertárláncok hozzáállásának köszönhetően negatív visszajelzésekkel is szembesülünk. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy mi is az egészségügyi ellátás része vagyunk, fontos, hogy az orvos és a páciens konzultációját követően mi is tanácsot adjunk. Persze nem mindenki kér belőle, holott a vitaminokat és az étrend-kiegészítőket sem szabad halomra szedni. Példaként említeném a zsírban oldódó A-, D-, E- és K-vitamint, vagy éppen a C- vitamint, melynek túladagolása akár veseproblémákhoz is vezethetˮ – magyarázta Kuczmann.

A királyhelmeci patikájukban igyekeznek mindenkinek kellő tanácsot adni. - Németi Róbert felvétele

Régi gyógyszer, új betegség

A hiedelemmel ellentétben a patikus úgy véli, hogy az eddig ismert betegségek, például a rák vagy a cukorbetegség kezelése a koronavírus miatt nem szorult a háttérbe. Nemcsak a koronavírus gyógyításáról, vagyis az immunrendszer erősítéséről hírhedté vált Ivermectin típusú tablettát keresik az emberek, hanem más, a sajtóban felkapott gyógyszerek beszerezésével is próbálkoznak.

„Mindig hív valaki, hogy árulunk-e vagy betudjuk-e szerezni ezeket, de ezek mind vényhez kötött gyógyszerek, ezért szabadon nem forgalmazhatjuk őket. Az Ivermectinnel valójában csak az a baj, hogy nincs bizonyítva a Covid-19 elleni hatása. Értesüléseim szerint nem a koronavírus ellen képes hatni, hanem inkább az ember immunrendszerét stimulálja. Több olyan esetről is hallottam itt a környékünkön, hogy emberek az Ivermectin állatgyógyászati változatát adták be maguknak. Ezzel az a baj, hogy az állatgyógyászati gyógyszereknél hiányzik az emberekre vonatkozó klinikai bevizsgálás, ezért az ilyesfajta gyógyszerek beszedése kimondottan kockázatos. Nem utolsósorban fontos elmondani, hogy az emberek nem feledkeztek meg a korábbi betegségeikről sem. Aki cukros volt, az továbbra is veszi az inzulint és sorolhatnám. Én inkább az új típusú betegségek kezelésében látom a gondot, hiszen nemegyszer hallottuk már, hogy a beteget nem fogadja az orvos, és így sokszor még az elengedhetetlen vizsgálatra sem kerül sor. Fura időket élünkˮ – mondta Kuczmann Anikó. Végezetül mindenkit arra kér, vegyük komolyan a járványt, mert súlyos betegségről van szó.