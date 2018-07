Paška visszahívta Galánta alpolgármesterét

Galánta | Peter Paška polgármester a képviselő-testület csütörtöki ülésének berekesztése után jelentette be, hogy visszahívja Takáč Zsolt alpolgármestert. A képviselőket váratlanul érte, Takáč szerint azonban nem volt meglepő a bejelentés.

2014 novemberében Takáč Zsolt is indult a polgármesteri székért, végül harmadikként végzett Paška és a tavaly márciusban tragikusan elhunyt František Gaulieder mögött. A polgármester 2015 februárjában nevezte ki Takáčot alpolgármesterré, majd ő lett a továbbra is zárva tartó Galandia termálfürdő ügyvezető igazgatója. Paška szerint Takáč a felszólítások és a korábbi megegyezések ellenére rendszeresen túllépte a jogköreit. „Elsősorban a Galandiával kapcsolatban. De leginkább az befolyásolt, amit a kastély felújításáról szóló bírósági ügyiratban olvastam. Sok olyan dolgot találtam a dokumentumban, amelyek a teljes bizalomvesztéshez vezettek” – nyilatkozta a polgármester. Hozzátette, nemcsak a kastély rekonstrukciójáról van szó, hanem egyéb fejlesztési projektekről is, ezeket azonban nem akarta részletezni, mert vizsgálat tárgyát képezik. A polgármester azt is nehezményezte, hogy Takáč késve érkezett a csütörtöki ülésre. „Elkezdődött a politikai harc. Ha a túlzott erőbedobás a jogkörök túllépését jelenti, akkor egyetértek a polgármesterrel. Az eredményeim mindent elmondanak, a polgármester pedig irigykedve nézi ezt” – reagált a visszahívott alpolgármester.

Egyelőre nem dőlt el, Takáč indul-e a novemberi választáson a polgármesteri székért. „Folynak az egyeztetések, egy másik személy indulása is esedékes. Egyelőre hetven százalékban biztos a jelölésem” – mondta Takáč Zsolt, és badarságnak nevezte a kastélyfelújítással kapcsolatos állításokat. „Az értékelő bizottság elnökeként több személlyel is kapcsolatban voltam, de mi sem bizonyítja jobban az ártatlanságomat, mint az, hogy tanúként sem hallgattak ki a perben” – jelentette ki Takáč, aki továbbra is a Galandia ügyvezetője marad. Az elmúlt hónapokban nem haladt előre a termálfürdő felújítása. Bíró László frakcióvezető szerint a polgármester rossz szemmel nézte az alpolgármestert. „Paška passzív, Takáč aktív volt, a képviselő-testülettel együtt. Mi minden szükséges döntést meghoztunk ahhoz, hogy elkezdődhessen a fürdő felújítása, az ügyvezető igazgató minden feladatot elvégzett, a polgármester viszont blokkolta a munkát. Ezzel a lépéssel még inkább gátolhatja a folyamatokat” – kommentálta a döntést Bíró László.

Paškának az önkormányzatokról szóló törvény értelmében 60 napon belül a képviselők közül kell új helyettest választania.