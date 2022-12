Párkányi rendkívüli ülés: átvilágítják a hőszolgáltató gazdálkodását

A karácsony előtti, rendkívüli képviselő-testületi ülés legfontosabb pontja kétségtelenül az Enerbyt városi hőszolgáltató idei gazdálkodásának, gázbeszerzési politikájának megvitatása, valamint a drasztikusan megemelt lakossági hőár-előlegeknek az ügye volt. A helyzet kezelése és a jövő évre való felkészülés érdekében a testület úgy döntött, hogy alapos külső - független, és belső, a városi főellenőrrel elvégeztetett átvilágítás is lesz az Enerbytnél, Ráadásul azt is feladatul szabták Szórád György igazgatónak, hogy a legközelebbi önkormányzati ülésre dolgozzon ki egy válságtervet a hőszolgáltatásra vonatkozóan. Ugyanis, senki sem szeretné azt, hogy ha a gázárak esetleg megint az égbe szöknének, akkor ismét a lakosságnak kelljen jócskán a zsebébe nyúlnia. Továbbá a képviselők azt sem szeretnék, hogy az Enerbyt csődközeli helyzetbe sodródjon vagy fizetésképtelenné váljon. A külső és belső auditnak nyilván lesz egy végeredménye, ám az alapos ellenőrzés minimum fél évet vesz majd igénybe.

Nem lesz emelés

Az Enerbyt igazgatója a rendkívüli tanácskozáson közölte a képviselőkkel, hogy december 19-éhez a cég anyagi helyzete rendben van, kötelezettségeit időben teljesíti. Szórád a képviselőkkel ismertetett anyagában azt is megállapítja, hogy ha a válságszabályozás életbe lép és alkalmazzák, valamint továbbra is marad a fizetési fegyelem, akkor a rendelkezésre álló készpénz a jövő év első negyedéve lezárásáig is elég lesz. A gazdasági minisztérium azt ígérte, hogy a hőszolgáltatókat januárban a saját keretéből segíti ki, a kormány pedig egyrészt ársapkát rak a lakossági hőárakra, másrészt a lakossági hőszolgáltatóknak a gáz piaci ára és a lakossági, szabályozott hőár közti különbséget fedezni fogja. Mindehhez viszont az is kell, hogy elfogadják a jövő évi állami költségvetést (a parlament épp cikkünk készültekor fogadta el a jövő évi költségvetést – a szerk, megj.). A szervezetek és cégek számára nem lesz szabályozott ár, azaz hőársapka, tehát nekik erre a kormány nem ad majd támogatást. Ezért nekik 38 százalékkal nőne meg a havi hőszámlájuk. Ez viszont még további tárgyalások kérdése.

Az állam közbelép

Ugyanakkor nem szabadna, hogy a párkányi lakosok, panelben élők januártól még nagyobb havi hőszámlát fizessenek. Sőt, ha az állam bevezeti a válságkorlátozást és megszabja az ársapkát, akkor az Enerbyt számításai szerint a jelenleg fizetett havi előleg a lakosoknál 23 százalékkal csökkenne, ami egy átlagos párkányi panellakás esetében 22 euró 50 centes csökkenést jelentene havonta. Szórád hozzátette, hogy az Enerbyt januárra a fűtéshez szükséges gázmennyiség 65 százalékát már megvette, februárra pedig a szükséges mennyiség 80 százalékát vásárolta meg. Az igazgató hozzátette, az állami költségvetés körüli bonyodalmak, valamint az állami energiatámogatások és válságszabályzás késlekedése miatt lehet, hogy a havi hőárelőlegekre csak február elsejétől lép majd életbe a korlátozás. Most is egy sor olyan objektív körülmény áll fenn, amire az Enerbyt nincs hatással, mert nem is lehet, ugyanis az árszabályozás, valamint az energia- és hőipari válságkezelés irányítása az állam kezében van – véli az igazgató.

Sz ócsata

A rendkívüli ülésen az Enerbyt igazgatója több képviselőt is bírált amiatt, mert ők a közösségi hálón és a Facebookon szerinte többször is felelőtlen információkat terjesztettek, melyekkel indokolatlanul hergelték a lakosságot. Nem a kritika ellen vagyok, hanem az ellen, hogy valaki heccelje az embereket és ennek veszélyes következményei legyenek – vélte Szórád. Az érintett képviselők ugyanakkor elutasították a kritikát, mondván, ők senki ellen nem hergeltek, és nehogy már az Enerbyt igazgatója mondja meg, kinek milyen véleménye lehet, bármilyen platformon! Volt, aki azt is hozzátette, az Enerbyt hőárakra vonatkozó magyarázatai a lakossági fórumon továbbra sem voltak meggyőzőek. Szórád azt is nehezményezte, hogy most több képviselő is támadja őket, holott ő már tavaly ősszel figyelmeztette az önkormányzatot az ülésen, hogy gond van a gázárakkal és ennek a lakosságra nézve is következményei lesznek, de akkor a testület ezzel nem foglalkozott. Az igazgató közölte, nyugodtan fogadják az ellenőrzést.

Elköltözik a lakótelepről a hulladékgyűjtő cég

A rendkívüli ülésen a képviselők jóváhagyták azt a telekcserét, melynek folyományaképp az eddig a Petőfi utcán, a lakótelepen működő, fémhulladékot és vasat gyűjtő cég elköltözik a városból, a vasútállomás környékére. Eugen Szabó polgármester pedig közölte, hogy a környezetvédelmi minisztérium 310 ezer eurós állami támogatást hagyott jóvá Párkánynak egy korszerű gyűjtőudvar létesítésére, ahol a városi műszaki – szolgáltató vállalat által odaszállított hulladékot osztályozzák és dolgozzák majd fel.