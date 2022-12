Párkányi Enerbyt-ügy: egy újabb levél nyomában

A párkányi lakásszövetkezet igazgatója már levette a nyílt levelet a szövetkezet weboldaláról. Kérdésünkre, hogy ez miért történt, Dobsony Tibor úgy reagált, azért, mert nem szerette volna, hogy az ünnepek alatt ilyen megosztó és komoly ügy tovább borzolja a kedélyeket, ugyanakkor hozzátette, hogy az abban foglaltak mellett továbbra is kiáll és azt teljes mértékben vállalja. Az nem biztos, hogy az általa írt levél visszakerül a lakásszövetkezet internetes oldalára, de, mint Dobsony fogalmazott, azt tulajdonképpen nem vonta vissza, a dokumentum párkányi internetes fórumokon továbbra is olvasható.

Részrehajlás

Dobsony Tibor a lakossági fórumon is részt vett, most, cikkünk készültekor pedig felajánlotta, hogy szerkesztőségünknek is elküldi a nyílt levelet (mi ezt megköszöntük, de az Új Szó már lementette a dokumentumot – a szerk. megj. ). A levélben az igazgató nehezményezi, hogy ő a lakásszövetkezet igazgatójaként a fórumon nem tehett fel kérdéseket, mert a szervező szerint az ő felszólalása nem a megszabott témát érintette. Ugyanakkor egy a mindkét lakáskezelő vállalatnál (tehát a szövetkezetnél és az Enerbytnél is – a szerk.megj.) lakástulajdonosként fellépő személy nyíltan kampányolhatott az Enerbyt mellett anélkül, hogy a fórum szervezői megvonták volna tőle is a szó jogát – állapítja meg Dobsony a levélben. Ráadásul ez a személy az igazgató szerint törvényi rendelkezéseket sem tart be, miként a lakhelye szerinti társasház kezelésének ellátásáról szóló szerződést sem – tudatta az igazgató. Dobsony továbbá nehezményezi, hogy a fórum csak a gáz piaci árának a mozgása körül zajlott, ettől nem lehetett eltérni, kivéve a másik lakáskezelő vállalat számára kampányoló személyt, mert Dobsony szerint az illető viszont eltérhetett a témától.

Nem egyeznek a számok

„Nem vitatom, hogy a hőszolgáltatónak nincs befolyása a gázár alakulására, és emiatt a hőtermelés költségei emelkednek. A hőszolgáltató gázvásárlási módját minden lehetséges módon védelmezték a fórum szervezői. Elvártam volna a hőszolgáltatótól, hogy magyarázza el a lakástulajdonosoknak a gázellátás biztosításának minden lehetőségét, és indokolja meg, hogy a jelenlegi gázvásárlási mód végső soron miért előnyös a lakástulajdonosok számára (ha előnyös) – állapítja meg a lakásszövetkezet igazgatója. „A polgármester úr nyílt levelében Folk úr nyílt levelére válaszolva azt írja, hogy a lakosság és a fogyasztók fűtési költségeinek csökkentése érdekében a megtermelt nyereség egy részének feloldásáról dönt a közgyűlés. Hogyan kerül ez a tulajdonosok számára számlázott hő árába? Erre sem a hőszolgáltató számláiban, sem az ÚRSO-hoz benyújtott hőárjavaslatokban nem találtam választ – konstatálja Dobsony. Majd így folytatja: a hőszolgáltató éves beszámolóiban "hőár-támogatás" tétel szerepel: a 2013-2021 közötti időszakra 205 600 euró (22 844 euró / év; kb. 3 400 lakásszámmal: 6,71 euró / lakás / év). Ugyanerre az időszakra vonatkozóan az éves beszámolók szerint a hőszolgáltató 2 millió 331 ezer 016 euró nyereséget mutatott ki. A hő árának változó összetevőjét befolyásoló másik fontos szempont a hőszolgáltató karbantartási és javítási költségei. Ezen költségek szükségességét nem vitatom, de a hőszolgáltató nyilvánosan elérhető adatai és az ÚRSO-hoz benyújtott árjavaslatok között lényeges eltérést találtam. Ez a kérdés is magyarázatot igényelne a hőszolgáltató részéről a lakástulajdonosok irányában“ – zárta kérdéseket felvető, bíráló levelét Dobsony Tibor.

Enerbyt: kiegészítés és cáfolat

Szerkesztőségünk a lakásszövetkezet igazgatójának nyílt levelével kapcsolatban az Enerbyt vezetőségéhez mint az ügy főszereplőjéhez fordult, annál is inkább, mert ők biztosítják a fűtést és a melegvizet az összes párkányi panellakásnak. Szórád György, az Enerbyt igazgatója minden kérdésünkre válaszolt, de ragaszkodott hozzá, hogy reakcióit teljes terjedelmükben közöljük. Az alábbiakban tehát ezt tesszük. Felvetésünkre, miszerint valóban részrehajlóan vezették-e a fórumot az Enerbyt előnyére, Szórád a következőket közölte az Új Szóval: „Az Enerbyt kft-nek semmiféle előnye nem származott a fórumból és annak vezetéséből sem. A lakossági fórum megszervezése a lakásszövetkezet igazgatójának, Dobsony úrnak a kezdeményezésére történt, azzal a céllal, hogy a lakásszövetkezet által kezelt lakások tulajdonosai is nyilvánosan tájékoztatva legyenek a kialakult helyzetről és válaszokat kapjanak kérdéseikre. Ha ezeket a célokat vesszük figyelembe akkor Dobsony úrnak is érdemben kellett volna válaszolni klienseinek a havi előlegeik emelésével kapcsolatban.

Az Enerbyt kft. mint hőszolgáltató, személyesen tájékoztatta a lakásszövetkezet vezetőjét írásban és szóban is a hő árának emelésének okairól és pontos, egységes mértékéről is. Szeretném még megjegyezni, hogy a fórum elején az Enerbyt kft. a prezentációjában részletesen tájékoztatta a jelenlévőket és minden feltett kérdésre válaszolt“ – állapítja meg lapunknak küldött válaszában a hőszolgáltató igazgatója.

A karbantartás és a javítások nincsenek benne a hőár mozgó részében

Szórád György továbbá így folytatja: „Dobsony úrnak szívesen rendelkezésére bocsátottunk volna hiányolt adatokat, ha azokat kérte volna. Pontosítanám viszont az adatokat. Az Enerbyt kft. 2013-2022 időszak folyamán 531 ezer 042 euróval dotálta a fogyasztói hőárat. (ÁFA nélkül) Ez annyit jelent, hogy az éves elszámoláskor a tényleges költségek a hő árának a kiszámításánál ezzel az összeggel voltak csökkentve. Így persze a számlákon már a csökkentett ár jelent meg.

Dobsony úr számait kiegészítve, az Enerbyt kft. hőgazdaságának nyeresége 2013-2021 között 2,2 millió euró volt. Ugyanebben az időszakban az Enerbyt kft. 5,5 millió euró értékben realizált beruházásokat hőszolgáltatás biztonságának és hatékonyságának növelése céljából, ilyen módon a város vagyonát is gyarapította. Dobsony úr arra is felhívta a figyelmet, hogy a karbantartás és javítások költségei emelik a hő variabilis árát. Ez tévedés, ugyanis a karbantartási költségek az árszabályozási hivatal 248/2016-os rendelete értelmében nem terhelik a variabilis árat. Hiányoltuk viszont Dobsony úr állításaiból, hogy a lakásszövetkezet saját nyereségéből milyen összeggel dotálta kliensei költségeit az elmúlt években?“ – teszi fel a kérdést Szórád.

Nem előnyök, hanem lehetőségek és feltételek

Arra a felvetésre, hogy miért előnyös a gázvásárlás és miért nem mondták el ezt a lakóknak, az Enerbyt igazgatója így felelt: „Sajnos az utóbbi időben több közszereplő informálta vagy dezinformálta a lakossággot nyilvánosan a gázvásárlás összefüggéseiről. Ami az előnyös gázvásárlást illeti, mi mindig a vásárlás lehetőségeiről és feltételeiről beszélünk. Számunkra az árszabályozási hivatal (URSO) rendeletben szabja meg, hogy milyen maximális áron vásárolhatunk gázt. Ez az árat tőzsdei átlagárral határozza meg. Ha mi a gázt ennél drágábban vásárolnánk, annak a plusz költségét nem építhetjük be a hő árába. Ennek figyelembevétele nélkül többen azért bírálnak minket, hogy nem kötöttünk hosszútávú szerződést a gázvásárlásra. Ez persze nem igaz, mert 2022-2024-re van szerződésünk és 2023 és 2024-re is meg van vásárolva a gáz egy része. Mivel a napokban átmenetileg csökkent a gáz piaci ára és a rég várt állami támogatás is folyamatban van, így megvásároltuk a 2023-as gáz további komoly részét. A téma bonyolultsága és a cikk rövidsége miatt nem akarunk itt részletekbe bocsátkozni, de ezeket már több újságcikkben, lakástulajdonosok ülésein, a városi testület ülésein, közgyűléseken, az ellenőrzőbizottsági üléseken és persze a lakossági fórumon is elmondtuk“ – zárta válaszát Szórád György. A párkányi távhőszolgáltató igazgatója az Új Szónak küldött válaszlevelét azzal zárta, hogy nekik nem tisztük Dobsony Tibor levelének szakmai részét minősíteni, de a lakásszövetkezettel szemben mindig igyekeznek korrektül eljárni, mindenkor fontos üzletfélnek és a dolgozóit kollégáknak tekintik. Részükről mindent megtesznek azért, hogy a jelenlegi kiéleződött helyzet normalizálódjon, és az együttműködésük visszakerüljön a régi kerékvágásba. Az Enerbytnél midenesetre képviselő-testületi döntés alapján külső és belső ellenőrzés is lesz, januárban pedig várhatóan a felügyelőtanács is ülésezik majd.