Párkányban regionális kerékpáros túratérkép készül

A város önkormányzata tavaly, november 11-én döntött arról, hogy kilép a Komárommal közös Dunamente Turisztikai Területi Társulásból. Párkány a közös szervezetben még kifizette a 2019-es év rá eső tagsági díját és így tett a Vadas fürdő is. A megállapodás értelmében a Dunamente TDM viszont megtérített Párkánynak egy 2800 eurós hirdetést.

Még leltároznak

A párkányi korzón található turisztikai információs irodában viszont még leltároznak, ott ugyanis több olyan holmi található, amit még 2016-ban vásárolt a Dunamente TDM – közölte lapunkkal Dominika Blaháková, Párkány turizmusfejlesztésért is felelős alpolgármestere. A polgármester-helyettes elmondta, a Dunamente TDM-nek még össze kell hívnia a cégközgyűlést is, mert a bejegyzett székhelyük továbbra is Párkányban van. Dominika Blaháková arról is tájékoztatott, hogy a város saját, új TDM-jének megalapításához már kidolgozták az alapító okiratot és a működési szabályzatot is, a képviselő-testület viszont csak alapos tárgyalás után hagyja jóvá.

Rövidesen bejegyzik

Az alpolgármester szerint az idei első fél évben bejegyeztethetik Párkány saját szervezetét a közlekedési minisztériumnál. Az új szervezet gazdálkodása függ a tagsági díjaktól és az állami támogatás összegétől is. Párkány mindenesetre egyedül is teljesíti a TDM-alapítás feltételeit, mert a legfontosabb előírás szerint évente minimum 250 ezer vendégéjszakát kell kimutatnia – ez pedig a városban már jó ideje növekszik, tavaly ez a szám 291 180 volt.

Térkép készül

„Az idegenforgalmi fejlesztéseket továbbra is prioritásként kezeljük, idén például regionális kerékpáros túratérképet szeretnénk kiadni, mert 2019-ben ezt nagyon keresték az ide érkező vendégek. Kidolgoztattunk egy hosszú távú fejlesztési stratégiát, ehhez pedig decemberben pontos elemzések készültekˮ– taglalta az Új Szónak Párkány alpolgármestere.

Eugen Szabó polgármester még a novemberi önkormányzati ülésen úgy nyilatkozott, az új szervezetben számítanak a Párkány környéki falvakra is, ugyanakkor nem kötelező minden konkrét projekthez a tagság, például borturisztikában, tájjellegű termékek népszerűsítésében, kerékpáros túravonalaknál, más formában is együtt tudnak működni a községekkel. Párkány ki szeretné használni előnyös természeti és kulturális adottságait, turizmusfejlesztésben pedig Esztergommal továbbra is együttműködne.