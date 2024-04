Párkányban és Zselízen is Peter Pellegrini nyerte az elnökválasztást

Szombaton délelőtt, az államfőválasztás második fordulójában a 10 párkányi választási körzetből 4-et látogattunk meg. Akkor szinte mindenütt több szavazóról számoltak be, mint ahányan az első fordulóban eljöttek voksolni, sokan érkeztek választói igazolvánnyal és külföldről is. Este kilenc óra tájékán hivatalos forrásaink összesen kb. 50 százalékos részvételi arányról beszéltek a városban, megjegyezve, hogy ez már nemigen fog változni este tíz óráig, azaz urnazárásig. A végeredményt tekintve nem is tévedtek, ugyanis Párkányban végül is 47,37 százalékos volt a részvétel. Peter Pellegrini itt is nyert, mégpedig 2277 szavazattal, Ivan Korčok pedig második lett, 1534 vokssal. Peter Pellegrini mind a 10 párkányi választási körzetben több szavazatot kapott, mint Ivan Korčok, bár voltak körzetek, ahol szoros volt a verseny.

Zselízen szintén Peter Pellegrini nyerte a második fordulót, 1476 érvényes szavazattal, Ivan Korčok pedig a második lett, 1212 vokssal. A Garam menti városban 48,04 százalékos volt a részvételi arány