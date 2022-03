Párkány szükségszállásokat alakít ki és gyűjtést is szervezett

Március elsejétől a nyugdíjasklub épületében szervezett adománygyűjtést a város, Párkányban több helyen is szükségszállásokat alakítanak ki – a helyzet függvényében.

Az Ukrajnában dúló háborúval kapcsolatos humanitárius teendőkről, a menekültek megsegítéséről Eugen Szabó polgármester a keddi önkormányzati ülésen tájékoztatta a képviselőket. A város március elsejétől a Fő utcán található nyugdíjasklub épületében szervezett adománygyűjtést a háború elől menekülő és az Ukrajnában maradt emberek számára. Az adományokat keddenként és csütörtökönként reggel kilenctől délelőtt 11 óráig, valamint délután egytől délután három óráig lehet itt leadni. Ugyanitt minden szerdán reggel kilenctől délelőtt 11 óráig és délután egytől este hat óráig adhatjuk le adományainkat. A városháza honlapján is közzétett felhívásban közlik, hogy romlandó élelmiszert, sütéshez-főzéshez használt alapanyagokat nem gyűjtenek, miként zöldséget és gyümölcsöt sem. Ruhákat sem gyűjtenek, inkább a következő holmit látják szívesen: konzervek, pástétomok, gyermektápszer, csomagolt alkoholmentes italok, tartós édességek. Tisztálkodási szerek, higiéniai eszközök, ugyanezek nők számára, toalettpapír, pelenkák, nedves törlőkendő. Továbbá szabadon hozzáférhető gyógyszereket, fájadalomcsillapítókat is szívesen fogadnak, gyerekek és felnőttek számára egyaránt. Szerda délelőtt, ottjártunkkor még gyér volt az érdeklődés, információink szerint egyelőre csak körülbelül nyolcan hoztak adományt.

Szükségszállásokat alakítanak ki

A polgármester a keddi önkormányzati ülésen közölte, hogy a helyzet alakulásának függvényében szükségszállásokat alakítanak ki Párkányban. A város a Vadas fürdő régi apartmanjaiban hoz létre ideiglenes szálláshelyeket, továbbá a stadion melletti Sporthotelben is lesznek szállások, ha szükség van rá – itt anyákat szállásolnának el gyerekkkel, illetve a Teraszok lakótelepen található Szabadidőközpont épületében és tornatermében is lesznek szükségszállások. Ha muszáj lesz, akkor az egész ottani épületet be tudják rendezni ideiglenes szálláshellyé. Képviselői felvetésre Dominka Blaháková alpolgármester elmondta, hogy a Párkányban található óvóhelyek katasztrofális állapotban vannak és használhatatlanok, mert az utóbbi évtizedekben az állam sem költött ezekre pénzt.

Az Ady Endre Alapiskola is segít

Párkányban az Ady Endre Alapsikola is segíteni szeretne. Bacsó Péter igazgató interneten arról tájékoztatott, hogy az Ukrajnában kialakult háborús helyzetre való tekintettel csatlakoznak a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) által elindított humanitárius segítségnyújtáshoz. Az SZMPSZ célirányosan a szlovák-ukrán határon fekvő, a menekülteket befogadó Nagyszelmenc község és a Dobó István Alapiskola számára küldene takarókat, plédeket. A határon lévők szerint erre van most nagy szükség.Az adományozott tiszta és becsomagolt takarót vagy plédet a következő időpontokban lehet leadni az iskola portáján:

- 2022. március 2.- 4. között 14:00-ig (12:00-14:00 óra között a portán elhelyezett csengővel kell jelezni),

- 2022. március 7-én és 8-án 16:00-ig.