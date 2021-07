Párkány – Helemba kerékpárút: hosszadalmas engedélyeztetés

Ahhoz képest, hogy Helembánál már épül az új Ipoly-híd, amelyen keresztül Magyarországra vezet majd az új kerékpárút és ezzel az EUROVELO 6-os nemzetközi bicikliút részévé válik, a nyertes projekt ügye az utóbbi hónapokban elég döcögősen haladt. Az ok a hosszadalmas és bonyolult engedélyeztetés és egy sor szerződés megkötése, amelyeket a pozsonyi környezetvédelmi tárcának is jóvá kell hagynia. Párkány polgármestere szerint nincs ok a pánikra, a kerékpárút elkészülhet az uniós határidőn belül. Mivel az érintett területek közül kulcsfontosságú a Duna gátja, a Garam- és az Ipoly-töltés, a városnak ezekre szerződést kellett kötnie a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalattal. Az ügyet bonyolította, hogy a vállalat először Párkány számára hátrányos bérleti szerződést akart kötni, de hosszadalmas tárgyalások eredményeként végül olyan szerződés született, amely a város számára is elfogadható. Ugyanakkor a szerződést ellenőrzésre a környezetvédelmi minisztérium is bekérette. A minisztérium végre jóváhagyta a kontraktust, de új pontokat is rögzített benne. Például olyat is, hogy az építkezés során figyelembe kell venni a védett madarak fészkelőhelyét és költési idejét.

A céldátumot tartani tudjuk

„A projekt legiszlatív fázisa eléggé hosszadalmas, ráadásul itt közben kormányváltás volt, vezetőváltás a minisztériumban és a vízgazdálkodási vállalatnál is. Mindenesetre most ott tartunk, hogy a minisztériumi jóváhagyás után a szerződést a vállalat vezérigazgatója is aláírta, jelenleg a tárca által beemelt pontok és a további szakvélemények, engedélyek elemzése és összegzése zajlik, de ehhez már nem biztos, hogy kelleni fog a helyi önkormányzat ismételt jóváhagyása, hiszen a bérletet már megszavazták. A budapesti székhelyű irányító hatósággal viszont csak akkor írhatjuk alá a szerződést, ha előtte már minden szükséges okirat, engedély a rendelkezésünkre áll. Nem kell tehát pánikba esni, megítélésem szerint erre leghamarább két hónapon belül sor kerül. Ha ez meglesz, akkor lehet majd kiírni a közbeszerzést a kivitelezésre. Ha minden jól megy, akkor jövő tavaszra kezdődhet az aszfaltozás - a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével. A céldátumot szerintem tartani tudjuk, tehát 2022 végére elkészülhet a Párkány és Helemba közti kerékpárút“ – taglalta az Új Szónak Eugen Szabó. A polgármester hozzáfűzte, sok múlik azon is, hogy a kivitelező mennyire lesz rugalmas és mennyire tudja majd tartani az ütemtervet.

Pihenő- és szervizpontok is lesznek

A határon átnyúló Interreg program keretében az érintett települések 1 millió 700 ezer eurót nyertek a Párkány – Helemba közti kerékpárút kiépítésére. A nyertes pályázatból magyarországi oldalon az Ipolydamásd - Letkés vonal készül és csatlakoznak az Ipolydamásd–Szob közti kerékpárútra is.

„A közel 2 milliós összköltségből 85 százalék, azaz 1,7 millió jön az uniós forrásokból, 10 százalék, azaz 200 ezer jön minisztériumi forrásból és 5 százalék az önkormányzartokból. Azzal, hogy ez még tagolódik magyar és szlovák oldalra, nagyjából tehát fele-fele arányban“ – modta el korábban lapunknak Eugen Szabó. Az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás - EGTC a projekt keretén belül mintegy százezer eurót nyert pihenő- és szervizpontok létesítésére.