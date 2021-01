Párkány és környéke: ismétlésre számítanak

Párkányban és környékén rendben zajlanak a tesztelések, tesztekből is van elég. A polgármesterek zöme úgy véli, lesz ismétlés a kormány részéről.

Helembán szombaton és vasárnap is tesztelnek, itt szűrik a garamkövesdieket is. Izrael Gergely polgármester tájékoztatása szerint tegnap 325 ember vett részt a tesztelésen, ebből 6 főnek volt pozitív a tesztje, ma délutánig száznegyvenen jöttek szűrésre, ebből 5 pozitív eset volt. Ma érezhetően megcsappant az érdeklődés, de este nyolcig bárkit fogadnak, vidékről is.

Köbölkúton szintén tesztelnek ma is, Szőcs Ferenc polgármester anyit közölt, hogy szombaton 640 személy vett részt a szűrésen, ebből nyolc pozitív esetet regisztráltak, ma, vasárnap délutánig 300 emberből 7 személy bizonyult fertőzöttnek. Tesztjük van elegendő, este fél nyolcig tart a szűrés.

Szőgyénben délután fél háromkor végeztek a teszteléssel, ma 379 személy érkezett, közülük 6 pozitív, tegnap, szombaton 835 személyből négyen voltak fertőzöttek. A pozitív esetek kilencven százaléka helyi lakos - fűzte hozzá Méri Szabolcs polgármester.

Kőhídgyarmaton tegnap 336 emberből 3 személynek volt pozitív a tesztje, ma, azaz vasárnap délután kettőig 502 személy abszolválta a tesztet, három pozitív eset volt eddig. Heiszler Katalin polgármester közölte, hogy a faluban ma délután négyig tartott a szűrés.

Bényben ma szűrik a lakosságot, délutánig 335 személyből ketten voltak fertőzöttek. Este hétig tart a szűrés, voltak nálunk Garampáldról és Kisgyarmatról is – mondta lapunknak Kremmer Szabolcs polgármester.

Párkányban eddig nagyon kicsi a részvételi arány, Eugen Szabó polgármester szerint ahhoz képest, amit vártak, hogy a három nap alatt 50- 60 százalékos lesz a részvételi arány, vasárnap délutánig ennek az 50-60 százaléknak csak körülbelül az egyharmada vett részt a tesztelésen. De ebben közrejátszik az is, hogy állandó tesztelési helyek működnek a városban és sokan már az országos szűrés előtt abszolválták a tesztet még a héten. A fertőzöttségi arány a három nap alatt eddig a becslés szerint mintegy másfél százalékos – tette hozzá Eugen Szabó. A polgármester szerint újabb tesztelés várható a közeljövőben. Eugen Szabó úgy véli, hogy a kommunikáció a központi stáb és a kormány részéről nem igazán jó, mert az eredmények sokszor csak a sajtón keresztül ismertek és gyakran nem bizonyulnak helytállónak, márpedig pontos és megalapozott információk alapján jobban meg tudnák szervezni a stábokat, a készültségi szintet is. Párkányban ma az utolsó tesztelőhely a rendelőintézet, ahol este hatig szűrik az érkezőket.